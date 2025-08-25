鄭麗君稱關稅戰「無產業被犧牲」　林岱樺酸：那不用通過5900億

▲林岱樺質詢鄭麗君關稅談判相關。（圖／翻攝自國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（25日）邀行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君與相關部會首長就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」進行專案報告並備詢。民進黨立委林岱樺質詢時，提問到哪些產業受衝擊？鄭麗君答詢回應「絕對沒有產業被犧牲」，讓林岱樺不滿諷刺，「那就不用通過5900億特別條例了啊！」

林岱樺今在立法院會質詢時提到，台美關稅談判聚焦晶片、半導體產業及資通訊產業眾所周知，但她自己則是特別關心地方傳統產業，包括高雄的金屬扣、工具機及農業等，都將受衝擊，業者心理恐慌，擔心是否會被當成談判籌碼。

鄭麗君答詢時語氣肯定稱，「絕對不會！」說明現在是關稅跟232條款並談，有共識之後對等關稅就會再降低。林岱樺接著追問，「所以您的意思是說，絕對不會有產業被犧牲？」鄭麗君強調，「絕對不會，因為我們是爭取對等再降，這也是我們最重要的目標。」

林岱樺聞言大笑，「那我就不用通過條例啦！我就不用通過5900億條例啦！」「包括農業，聽妳的講法根本不會被犧牲，那幹嘛提升到5900億？」林岱樺強調，現在業者人心惶惶，貿易談判一定有捨有得，重點在告訴我們哪些部分受到衝擊，讓大家有心理準備。

林岱樺直言，許多北高雄廠商正面臨「沒單等死、接單找死」的困境，甚至有人因經營困難面臨房屋法拍，呼籲政府不能坐等業者自行申請補助，而應主動下鄉，請中央派出政務委員或同等首長，至高雄設立跨部會單一窗口，協助傳統產業轉型。

在農業方面，林岱樺也提醒，美國是農業大國，未來若開放美國農產品進口，台灣農業勢必受到衝擊。她強調，農業除了糧食自給率，更承載文化記憶與庶民飲食習慣。她要求政府積極透過冷鏈物流、產品認證、海外市場拓展，協助農友提升競爭力，並建議在高雄旗山、美濃地區興建冷鏈物流倉儲中心，作為東九區及南部農產的產銷平衡據點。

林岱樺要求行政院盤點可能受衝擊的傳產與農業，並編列至少百億預算，提供融資利率補貼、設備升級獎勵與海外參展補助，以確保台灣產業在全球競爭中能持續站穩腳步。她說，台美談判不能只算經濟數字，更要顧及台灣數百萬勞工與農友的生計，唯有產業與就業並重，才能讓台灣在國際舞台上兼顧競爭力與社會安定。