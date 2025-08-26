被問多少內閣將被撤換？　卓榮泰：部長+次長超過5人

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

外界關注內閣改組進度，國民黨立委王鴻薇（26日）質詢時問行政院長卓榮泰，這次內閣改組，到底會撤換多少官員？有超過5人以上嗎？卓表示，「如果是部長加上次長，我認為人數超過5人」。

卓榮泰今出席立法院追加預算報告、風災條例報告並備詢。王鴻薇上台質詢時表示，今天備詢的官員都是未來要執行預算的人嗎？內閣改組會在這週完成嗎？想了解內閣改組的幅度，這次會撤換的相關閣員包含國安會超過五人以上嗎？

卓榮泰回應，包含國安喔，國安不在內閣名單當中，那是府方在處理的；王鴻薇問，所以會超過5人以上嗎？卓說，「恩…有的是首長們自行因為自己的原因提出辭呈」；王說，她知道，有些人願意提出，有些人不願意提辭職信；卓榮泰回，「如果是部長加上次長，我認為人數超過5人」。

王鴻薇再問，有可能超過10人以上嗎？還是5人以上、10人以下？卓榮泰說，「數字不代表一切啦，他認為有熱誠進入團隊的，未來展現出…」話還沒講完，王鴻薇打斷說，內閣改組的幅度，外界關切，因為預算是人在執行的，大家看到的預算書是現在的閣員提出來的，但是不知道會走多少人，也就是說，現在寫出預算書，最後可能不是你在執行，所以說內閣改組幅度是重要的。

