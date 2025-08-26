　
社會 社會焦點 保障人權

77歲追撞72歲！二林綠色隧道車禍　1人無生命跡象被救回

▲彰化二林鎮綠色隧道追撞。（圖／民眾提供）

▲彰化二林鎮綠色隧道2名阿公碰撞釀1人OHCA1傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今天上午彰化縣二林鎮著名的綠色隧道發生一起離奇車禍，高齡77歲的林姓阿公騎機車，疑似未注意車前狀況，追撞72歲洪姓阿公的四輪電動輔助自行車，兩人當場噴飛倒地。洪姓阿公更一度失去生命跡象，經過送醫緊急搶救後目前已恢復呼吸心跳，仍在加護病房觀察治療中。

依據警方初步調查，這起事故發生在上午8點41分左右，地點就在二林鎮二溪路一段的綠色隧道區間。林姓阿公騎著普通重機車，沿二溪路南往北方向行駛時，疑似沒有注意到前方狀況，直接從後方追撞洪姓阿公駕駛的四輪電動輔助自行車，撞擊瞬間發出巨大聲響，林男倒臥在路面上，洪男則躺在草地上，無法動彈。

▲彰化二林鎮綠色隧道追撞。（圖／民眾提供）

▲四輪電動輔助車遭追撞。（圖／民眾提供）

二林消防分隊在8點42分接獲報案後，立即出動兩輛救護車趕往現場。救護人員到達時，發現兩位長者傷勢嚴重。騎機車的林姓阿公擦傷，對疼痛有反應，救護人員趕緊為他進行頸椎固定等處置，隨即送往二林基督教醫院。洪姓阿公被發現時已經沒有呼吸心跳（OHCA）。救護人員立刻實施CPR心肺復甦術，一路急救送到醫院。經過醫院緊急搶救後已恢復心跳，目前仍在加護病房觀察治療中。

從事故現場可以看到，林姓阿公的機車車頭右側整個撞爛，洪姓阿公的四輪電動輔助自行車後方也嚴重受損，可見撞擊力道相當猛烈。警方正在積極調閱周邊監視器，希望能還原事故經過。初步研判肇事原因可能是林姓阿公「未注意車前狀況」，詳細責任歸屬還需要進一步調查。

▲彰化二林鎮綠色隧道機車騎士碰撞。（圖／民眾提供）

▲彰化二林鎮綠色隧道2名阿公碰撞釀，1人一度無生命徵象。（圖／民眾提供）

南投嬤騎車左轉鬼切撞直行車　頭下腳上噴飛慘摔

72歲謝姓婦人日前騎機車行經埔里鎮市區，於十字路口綠燈左轉時疑未減速禮讓，遭對向直行車撞倒在地，所幸僅受輕傷，詳細事故原因和肇責尚待警方調查釐清。

彰化7月詐騙狂撈2.3億　菜籃族主婦成肥羊

騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了

山道猴燒胎！武嶺停車場驚見「麥田圈」

彰化83歲嬤順手牽羊！偷銀飾被發現下跪求饒

彰化二林綠色隧道電動輔助車機車

