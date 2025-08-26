　
葉舒華長相PR值多少？他喊「一般台灣女生臉」　網道謝：我們超美

▲▼ 葉舒華主持《鑑定師：Inspector》節目 宣傳記者 , 葉舒華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲葉舒華人氣高。（資料照／記者徐文彬攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

韓團「i-dle」的台灣成員葉舒華人氣頗高，近日因為有不少人以「葉舒華」的外貌來玩哏，因此就有網友想知道，在大家眼中，葉舒華的顏值PR值有多少？他對台灣女生實在不太熟。貼文曝光後，引起討論，不少網友都大讚葉舒華非常漂亮。

近日有網友在Dcard上，以「葉舒華顏值PR（值）多少」為標題發文，提到最近在社群平台上，有很多人喜歡玩「人均郭雪芙、葉舒華」的哏，因此他就突然感到好奇，大家覺得葉舒華的顏值PR值是多少？他平常都是看李多慧、李雅英，對台灣的女生實在不太熟。

貼文曝光後，不少網友都大讚，「95以上啊，輪廓超美、超精緻、立體」、「一定是PR值95以上，一樣形狀的鼻子、眼睛、嘴巴，長錯位置比例就會是完全不同結果，也許有人會覺得葉的五官單看並不極具衝擊力，但人家所有五官都長得恰到好處又在完美的位置上，頭骨也立體、好看，就是很無敵又耐看」、「我覺得很漂亮欸，之前看過一張她出道前的照片，真的就是很清冷的漂亮，很耐看」、「超漂亮！我會給她PR 99！皮膚好又白，而且有瀏海的時候變很可愛」。

▲▼ 葉舒華主持《鑑定師：Inspector》節目 宣傳記者 , 葉舒華 。（圖／記者徐文彬攝）

至於「人均郭雪芙、葉舒華」的哏是什麼意思？其實是之前有網友發文貼出郭雪芙的照片，說自己37歲時也長這樣肯定會笑，結果底下就有網友說「37（歲）長這樣很正常......」，引來其他網友感謝，原來自己37歲就是長這樣。還有網友貼出葉舒華的照片，大讚漂亮，結果就有網友回說「其實我覺得就一般台灣女生臉。」此話也引來網友道謝，她就知道自己的外貌如葉舒華一樣。

也因此就有網友留言表示，「原來我長那麼漂亮，謝謝你，突然充滿自信」、「台灣女生表示謝謝誇獎，非常開心」、「謝謝，我們超美」。

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

葉舒華Dcard

