男同事上班「突提醒1事」她錯愕！網驚不對勁：很噁心

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO被同事提醒要穿內衣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果有同事出言提醒「要穿內衣」，他的心裡在想什麼？近日有一名女網友發文透露，某天有男同事提醒她要穿內衣，讓她感到困惑，也想知道對方心態。貼文曝光後，引起討論，不少網友都直搖頭，「關他屁事，好噁」、「性騷擾」。

這名女網友在Dcard上，以「男同事的心態是？」為標題發文，提到有一天上班時，男同事突然開口提醒她「要穿內衣」，但她其實本來就有穿，因此不理解對方為何這麼說，也想知道男同事的心態是什麼。

貼文曝光後，不少網友直呼，「這種就是想要用擦邊的方式，引起你的注意。老實講，身為男生聽到這個也覺得很噁心，如果沒穿提醒就算了，有穿還故意這樣講，擺明就是噁男」、「覺得蠻噁的，如果你都有穿的話，我覺得他是要試探你的反應」、「噁男無誤，沒邊界感」、「很噁心耶！穿不穿內衣干他屁事，他這種行為已是性騷擾了」。

還有網友回應，「就是噁男無誤，我有遇過，常常說我胸部大、屁股大、前凸後翹等言論，也常常暗示我胸部大是隆的，甚至在某一次跟我說話時突然穿插一句：你沒穿內衣（我有穿內衣），他說這些話我一點都不會覺得是誇獎，我反而覺得很噁！超級噁！」更有網友提醒，「你之後要注意一點」。

►職場遇到性騷擾怎麼辦？哪些行為、處理步驟、如何申訴一次看

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

虐死2歲兒！水管插肛灌水　打到肝臟破裂慘死
蹦闆遭疑割韭菜「二手精品賣比官網貴」！親上火線：買不起又要嘴
快訊／確定了！史書華遭判刑定讞
快訊／8縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘：不隨之起舞
14hrs連4人喪命！　在地人超毛：鬼門才開
快訊／大雷雨轟2縣市「防冰雹」　持續1小時
快訊／高雄大樓男墜落人行道！　送醫搶救不治

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

