男同事上班「突提醒1事」她錯愕！網驚不對勁：很噁心

▲原PO被同事提醒要穿內衣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果有同事出言提醒「要穿內衣」，他的心裡在想什麼？近日有一名女網友發文透露，某天有男同事提醒她要穿內衣，讓她感到困惑，也想知道對方心態。貼文曝光後，引起討論，不少網友都直搖頭，「關他屁事，好噁」、「性騷擾」。

這名女網友在Dcard上，以「男同事的心態是？」為標題發文，提到有一天上班時，男同事突然開口提醒她「要穿內衣」，但她其實本來就有穿，因此不理解對方為何這麼說，也想知道男同事的心態是什麼。

貼文曝光後，不少網友直呼，「這種就是想要用擦邊的方式，引起你的注意。老實講，身為男生聽到這個也覺得很噁心，如果沒穿提醒就算了，有穿還故意這樣講，擺明就是噁男」、「覺得蠻噁的，如果你都有穿的話，我覺得他是要試探你的反應」、「噁男無誤，沒邊界感」、「很噁心耶！穿不穿內衣干他屁事，他這種行為已是性騷擾了」。

還有網友回應，「就是噁男無誤，我有遇過，常常說我胸部大、屁股大、前凸後翹等言論，也常常暗示我胸部大是隆的，甚至在某一次跟我說話時突然穿插一句：你沒穿內衣（我有穿內衣），他說這些話我一點都不會覺得是誇獎，我反而覺得很噁！超級噁！」更有網友提醒，「你之後要注意一點」。

