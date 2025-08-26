澎湖漁船遭中國漁船擦撞！　管碧玲：對方承認肇事責任2萬元和解

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

澎湖籍漁船「順○發2號」24日深夜11時許於七美西南方約46浬作業時，遭中國籍漁船閩船擦撞，海巡署獲報後，發現中國海警船也趕往現場，隨即派安平艦及巡防艇馳援，最終中國閩船於25日清晨願意付2萬元和解。海委會主委管碧玲今（26日）表示，事發於限制水域外，對方船隻承認責任，最終以2萬元和解。雖有中國海警船在旁，但未干擾我方執法，我方全程戒護，善盡保護漁船責任。

行政院長卓榮泰今日上午赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢，針對澎湖籍「順○發2號」漁船遭中國籍船舶擦撞一事，海委會主委管碧玲會前受訪表示。8月24日接到通報，澎湖漁船順船被中國閩船2艘船有擦撞事情發生，發生在限制水域外，接到通報後，安平艦跟100噸體量2艘船都馬上過去協助。

管碧玲說，過程中，我方海巡了解後，認為是民事事件，且雙方也知道是民事事件。海巡有詢問對方閩船，「閩船有承認說是他撞的，最後雙方是以2萬元和解」。過程中，確實海警船有在旁邊，沒有干擾我方來執法，過程中最後也在戒護之下，看著我方的船能平安離開。

至於是否有發生對峙一夜的狀況？管碧玲指出，海警船一直在旁邊，但是沒有干擾我方。我方詢問對方閩船，閩船也承認是他撞的，所以這是一個民事事件，「我們在海域中保護了我們的漁船」。

管碧玲表示，海警船不斷宣稱在我方限制水域內是在執法，我方說其實是在騷擾，不是在執法，「我們仍然掌握我們的執法權」，這個案子在限制水域外，為了保護我方漁船，做了應該做的事，善盡保護的責任，且也釐清之間、對方的責任，讓雙方和解，用這樣的過程來保護我方漁船。