　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

052D莫名其妙搶衝第一線　南海支援海警曝艦員素質不足

軍武中心／綜合報導

中國海警船11日於南海黃岩島附近海域在驅逐菲律賓船隻過程中，竟發生撞上自家052D型驅逐艦「桂林艦」意外。有分析指出，這起事件暴露大陸指揮層面的錯誤，從一開始的艦體選擇到現場管理，加上艦員素質的不足，導致發生自家艦艇相撞的窘境。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

▲南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網，下同。）

從菲方公布的影片可以看到，桂林艦（舷號164）與海警3104艦在黃岩島東部水域，與菲國海岸防衛隊「馬格巴努亞號」(BRP Teresa Magbanua）、「蘇魯安號」（BRP Suluan）與民用補給船「帕馬馬拉卡亞號」（MV Pamamalakaya）對峙。在驅趕蘇魯安號時，一路以以水砲追擊的海警3104艦左舷艦艏直接擦撞桂林艦左舷，造成艦艏嚴重扭曲，舷號只剩104三個數字，而大噸位的桂林艦從外表觀察，似乎只有輕微受損。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

擁有6.6萬追蹤的軍事粉專「台海軍情員」發文表示，從網路上曝光的影片中此次意外責任最大的桂林艦，跑去攔截菲律賓海警船本身就非常「莫名其妙」。文章指出，南海艦隊是共軍最強的一支艦隊，有十幾艘適合用來支援海警的054A型驅逐艦，如果打算使用撞擊戰術，還有一票更便宜、更結實的072/073登陸艦可運用。

資料顯示，052D型桂林艦（舷號164）於2021年服役，艦艇排水量約7000噸。分析進一步說明，大艦天生不好操縱，慣性太大導致發現航向錯誤也很難迅速轉向或減速，因此桂林艦就算被調來支援海警也不應該衝第一線，而是在海警船後方提供海空域各方目標訊息。

文章認為，從影片來看中國執行任務的海警3104艦行動並無異常，反而是桂林艦完全不必要的橫向切入導致事故發生，顯現艦長以下缺乏經驗，不排除是因為近年解放軍大規模擴充大型艦艇數量缺乏人力，只好塞一堆新手過來。

分析強調，整體來說「這就是一起從選擇艦艇出動開始就莫名其妙，現場管理更莫名其妙，加上艦員素質不足導致的事故。」

▼052D桂林艦（164）。（圖／翻攝央視軍事）

▲山東艦艦隊編組,055型延安艦（106）,052D桂林艦（164）,901型補給艦查干湖艦（905）, 殲-15艦載機。（圖／翻攝央視軍事）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳明天清晨觸陸「傍晚台南出海」　降雨趨勢曝
太貴被罵翻！台中海洋館試營運票房慘兮兮　公開8大展區吸客
快訊／台積電配息升至5元　董事會核准資本支出6198億元
LIVE／明5縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／詐助理費431萬！戴寧判刑確定
快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市
快訊／台東縣宣布8／13停班停課
快訊／印尼發生規模6.3強震　深度僅10km

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

052D莫名其妙搶衝第一線　南海支援海警曝艦員素質不足

桂林艦撞船後還猛追菲艇一小時　洪湖艦接手救援「斷頭」的海警船

實彈驗證火力　第三作戰區重砲保養射擊

陸航飛行軍官班76期結訓　投入捍衛領空行列

公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

M109A2自走砲首次艙內射擊　第三作戰區重砲操演

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇？　中國「兩艦互撞」黃岩島海域

影／中國052D桂林艦撞上自家海警船　南海黃岩島攔截菲艇變烏龍！

「快奇無人艇」驗證新戰術　19日搭載「勁蜂」無人機打靶船

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

052D莫名其妙搶衝第一線　南海支援海警曝艦員素質不足

桂林艦撞船後還猛追菲艇一小時　洪湖艦接手救援「斷頭」的海警船

實彈驗證火力　第三作戰區重砲保養射擊

陸航飛行軍官班76期結訓　投入捍衛領空行列

公開也不讓你看清　東風-100相隔6年亮相發射模糊展示

M109A2自走砲首次艙內射擊　第三作戰區重砲操演

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇？　中國「兩艦互撞」黃岩島海域

影／中國052D桂林艦撞上自家海警船　南海黃岩島攔截菲艇變烏龍！

「快奇無人艇」驗證新戰術　19日搭載「勁蜂」無人機打靶船

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

推動偏鄉科學教育　美光基金會女工程師啟發女性高科技生涯

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

快訊／楊柳逼近恐有落石！台9線金崙多良間南下車道交管

狀元韋宏亮是有趣的投手　橫田久則找個好時機「開箱」

一晚2千元！武漢飯店推「狗狗陪睡」服務　房客讚：真的舒壓

楊柳颱風逼近　黃偉哲前往七股西寮視察防災整備：全力守護居民

楊柳明天清晨觸陸、傍晚台南出海　最快周四解除海陸警

快訊／台東地院「民眾站3F」試圖輕生！警趕抵現場　雙方僵持中

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

軍武熱門新聞

中國052D桂林艦撞上自家海警船

東風-100隔6年亮相發射模糊展示

洪湖艦接手救援「斷頭」的海警船

無人機偵蒐第三作戰區重砲操演

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇

支援海警052D莫名其妙搶衝第一線

陸航飛行軍官班76期結訓　投入捍衛領空行列

快奇無人艇搭無人機群攻靶船

第三作戰區重砲保養射擊

西工大設計　陸第三款六代機曝光

全球首支擊落隱形戰機部隊　換裝中國導彈

菲船撞美艦後　55分後才報告事故

泰國內閣拍板「重啟」軍購中國潛艦案

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

更多熱門

相關新聞

洪湖艦接手救援「斷頭」的海警船

洪湖艦接手救援「斷頭」的海警船

中國海警3104艦「南域號」11日在南海黃岩島海域追逐菲律賓海警巡邏艇時，意外撞上中國海軍桂林艦（舷號164），導致海警船艦艏嚴重變形如「斷頭」。事故發生後，補給艦洪湖號（舷號906）駛抵受損的海警3104艦旁，進行救援。

早寫好遺書　加薩殉職記者：以色列殺了我

早寫好遺書　加薩殉職記者：以色列殺了我

華府犯罪率創新　川普派兵「2原因」掀爭議

華府犯罪率創新　川普派兵「2原因」掀爭議

駐加薩記者「遭以軍鎖定攻擊」增至6死

駐加薩記者「遭以軍鎖定攻擊」增至6死

張競／南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

張競／南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

關鍵字：

南海相撞海警船黃岩島052D桂林艦大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面