052D莫名其妙搶衝第一線　南海支援海警曝艦員素質不足

軍武中心／綜合報導

中國海警船11日於南海黃岩島附近海域在驅逐菲律賓船隻過程中，竟發生撞上自家052D型驅逐艦「桂林艦」意外。有分析指出，這起事件暴露大陸指揮層面的錯誤，從一開始的艦體選擇到現場管理，加上艦員素質的不足，導致發生自家艦艇相撞的窘境。

▲南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網，下同。）

從菲方公布的影片可以看到，桂林艦（舷號164）與海警3104艦在黃岩島東部水域，與菲國海岸防衛隊「馬格巴努亞號」(BRP Teresa Magbanua）、「蘇魯安號」（BRP Suluan）與民用補給船「帕馬馬拉卡亞號」（MV Pamamalakaya）對峙。在驅趕蘇魯安號時，一路以以水砲追擊的海警3104艦左舷艦艏直接擦撞桂林艦左舷，造成艦艏嚴重扭曲，舷號只剩104三個數字，而大噸位的桂林艦從外表觀察，似乎只有輕微受損。

擁有6.6萬追蹤的軍事粉專「台海軍情員」發文表示，從網路上曝光的影片中此次意外責任最大的桂林艦，跑去攔截菲律賓海警船本身就非常「莫名其妙」。文章指出，南海艦隊是共軍最強的一支艦隊，有十幾艘適合用來支援海警的054A型驅逐艦，如果打算使用撞擊戰術，還有一票更便宜、更結實的072/073登陸艦可運用。

資料顯示，052D型桂林艦（舷號164）於2021年服役，艦艇排水量約7000噸。分析進一步說明，大艦天生不好操縱，慣性太大導致發現航向錯誤也很難迅速轉向或減速，因此桂林艦就算被調來支援海警也不應該衝第一線，而是在海警船後方提供海空域各方目標訊息。

文章認為，從影片來看中國執行任務的海警3104艦行動並無異常，反而是桂林艦完全不必要的橫向切入導致事故發生，顯現艦長以下缺乏經驗，不排除是因為近年解放軍大規模擴充大型艦艇數量缺乏人力，只好塞一堆新手過來。

分析強調，整體來說「這就是一起從選擇艦艇出動開始就莫名其妙，現場管理更莫名其妙，加上艦員素質不足導致的事故。」

▼052D桂林艦（164）。（圖／翻攝央視軍事）