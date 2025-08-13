核戰爆發「恐奪全球99%人命」！　驚人模擬曝：美中俄歐幾乎全滅

▲ 核戰將帶來「核冬天」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州大學最新研究揭露驚人模擬結果，一旦美國、俄羅斯爆發大規模核戰，全球多達99%人口將面臨死亡威脅，美俄及歐洲、中國人口將幾乎全數滅絕。這項被形容為「災難性」的預測，在冷戰後最接近核戰爆發的國際情勢之下敲響警鐘。

根據《太陽報》，研究團隊透過模擬分析發現，核戰將向大氣層注入多達1億5000萬噸灰燼，嚴重破壞臭氧層並阻擋陽光到達地表。該校植物科學家兼氣象學家Yuning Shi說明，原子彈爆炸產生的火球會在平流層製造氮氧化物，加上吸收性煤煙的加熱作用，將快速摧毀臭氧層，增加地表紫外線B輻射強度，進而損害植物組織並限制全球糧食生產。

模擬結果顯示，核冬天（Nuclear winter）效應將持續近10年之久，全球氣溫急劇下降，農業活動幾乎完全停擺。研究人員以玉米作為測試對象，針對3萬8572個地點進行產量分析，發現大規模核戰可能導致玉米年產量暴跌80%。紫外線B輻射將在核戰後6至8年達到高峰，全球玉米產量需7至12年才能從核冬天中恢復。

這項研究公布正值全球多處衝突升溫的敏感時機，印度與巴基斯坦幾個月前爆發軍事衝突，雙方互相發動空襲，儘管最終達成停火協議，專家仍憂心全面戰爭恐怕引發核武對峙，兩國擁有的核彈頭數量皆足以對區域造成毀滅性打擊。

俄烏戰爭更將世界推向危險邊緣，莫斯科當局一直在為核戰做準備。俄媒持續刊登談論俄羅斯與西方核末日的文章，而美國總統川普則回應稱美國已「完全準備好」應對核戰威脅，甚至下令2艘核潛艇部署至俄國附近海域。

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）也曾發出不祥警告，指控美國正採取激進措施，走向與莫斯科開戰。

面對日益緊張的核武威脅，各國政府正加緊制定應急計畫，強化糧食流通體系與現代物流系統，確保關鍵物資能在危機時刻送達民眾手中。