澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力　海巡馳援助和解

▲澎湖漁船疑似遭大陸船隻擦撞，船隻一度失去動力。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋／澎湖報導

海巡署昨（24）日深夜11時許接獲通報，澎湖籍「順○發2號」漁船於七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，船上1名台籍船長及3名印尼籍船員均無人受傷。同時海巡署雷情掌握，有中國海警船航向事發海域，艦隊分署第一時間派遣安平艦及澎湖海巡隊10038艇前往處置。

安平艦及10038艇今（25）日凌晨5時許相繼抵達事發海域，現場發現中國海警船「2204」距離事發海域僅0.5浬，隨即採一艦一艇方式雙重戒護，並與「順」船通聯，確認船上人員與船舶均安全無立即危險後，展開行政調查及蒐證。經查證，肇事陸船為「閩○漁62206號」漁船，事發後停留於現場海域未離開，我方海巡艦艇主動與中國海警船「2204」通聯，明確要求不得靠近干擾我方船舶，雙方針對各自船舶溝通並提供協助。最終於7時許，兩造船舶達成和解共識，由「閩」船以新臺幣2萬元賠償「順」船損失。

艦隊分署呼籲，漁民如在海上遇有緊急狀況，請立即撥打「118」海巡免付費專線，分署將秉持「海上不缺席、守護不間斷」的信念，第一時間調派艦艇前往協處，確保國人生命財產安，維護我國漁民安心作業環境。