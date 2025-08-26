　
    • 　
>
親戚「年紀比較小、輩分比較大」不知怎稱呼！一票都遇過：很正常

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲要如何稱呼輩分比自己大、年紀卻又比自己小的親戚呢？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

上一代如果很早生第一胎，年紀大一點之後又有繼續生，下一代可能就會出現「輩分比自己大，但年紀比自己小」的狀況。近日就有網友好奇拋問，應該要如何稱呼輩分比自己大、年紀卻又比自己小的親戚呢？大家遇過這狀況嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有年紀比您小、輩分比您大的八卦嗎？」為標題發文表示，他有個朋友，有個年紀比自己小很多，但輩分卻比較大的親戚，因此實在不知道如何稱呼對方？大家有這方面的經驗嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很常見啊，我就是這樣，年紀小但輩分高」、「小我一歲的姑姑」、「我大姑姑的兒子比我爸還大一歲」、「我大姑姑跟她阿姨兩個同歲差一輩」、「還沒出生就當叔叔了，不到20就當叔公了」、「大8歲的表舅、小12歲堂弟」、「我小叔的兒子比我大姑的孫女年紀還小，我堂弟一出生就當表叔了」、「很多，小時候有個小孩大我一歲，我媽說我要叫他舅舅」。

還有網友分享，「上兩代人很會生，論輩不論歲很正常」、「鄉下大家族很常見，外地回來根本搞不懂要叫什麼，因為祖父那代包含更久以前的輩分，一代都幾十個」、「古早時代16、17歲就生第一個大哥，46、47歲還在生，大哥也16歲生的話，大哥當爺爺，小弟跟孫子同年出生很可能」。

08/24 全台詐欺最新數據

