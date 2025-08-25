上網賣家具「詐騙盯上」　1手法騙到錢！網點頭：會被牽著走

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙手法百百種，再怎麼有警戒心，都有可能掉入陷阱。就有受害者分享遇到詐騙，他在網上要出售家具，被詐騙集團以「要託運條款」，並傳宅配、郵局連結誘騙操作轉帳。最後原PO被騙了5萬塊，氣得直呼，「幾分鐘就騙人辛苦的積蓄，X！」

原PO表示自己最近在清家具，把東西放在FB拍賣，結果收到有人傳來訊息，聲稱要託運條款，丟給他宅配和郵局連結，「弄得像真的一樣，結果我傻傻轉了5萬出去。」

他詳細補充，事情經過是有人要收購他的東西，傳了一個黑貓宅配的假連結。點進去後，系統要原PO通過託運條款，跳轉到郵局或其他銀行網頁，再連到一個假的郵局LINE帳號。

對方先要求轉帳1元失敗來卸下心防，接著再要求轉入「驗證碼」，結果金額數字竟和帳戶餘額差不多。他一開始還傻傻告訴詐騙集團自己的餘額，最後錢就真的被轉走。原PO回憶，詐騙集團甚至還會假裝驚訝，聲稱他「程序錯誤」，製造更多操作機會騙更多錢。

最後，原PO直嘆「已經轉出去的錢想拿回來，就可能會轉出去更多，詐騙就是利用這種心理！」雖然心有不甘，但他決定把過程完整公開，提醒大家小心，避免更多人中招。

貼文引發討論，「黑貓的託運條款連結到銀行也太可疑，還好損失不大」、「有過程就推，檢討受害者的真的不要遇到一次」、「有時候沒想那麼多，真的就被一步步牽著走」、「我老婆就是這樣被騙十萬的」、「拍拍，防不勝防」、「現在假網站很多啦！看過監理站、郵局、海關」、「要出清東西還是透過第三方網站如賣貨便，自己賣真是防不勝防。」