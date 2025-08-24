去年砸70萬娶18歲越南正妹　型男髮型師「當爸了」嗨PO喜訊！

▲髮型設計師和越南妻子迎來新生命。（圖／翻攝自當事人Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

去年曾因「花70萬娶越南18歲新娘」引發熱議的台灣型男髮型師，最新近況再度掀起討論。他與越南妻子不僅婚姻順利，還在昨天迎來新生命，夫妻倆正式升格當爸媽，喜訊也在TikTok上分享，引來不少網友留言恭喜。

有網友在PTT透露，這對台越夫妻已經順利生下寶寶，兩人在TikTok上持續拍攝「影片化的愛情小說」紀錄跨國婚姻點滴，想看更多內容，只要在TikTok搜尋「台越情侶」「台越夫妻」即可找到。原PO也分享抖音影片與合照，直呼「恭喜！恭喜！」

貼文引起迴響，不少人都獻上祝福，「已羨慕」、「恭喜～」「恭喜得子」、「恭喜你們的家庭迎來新成員」、「恭喜當爸爸了」、「好可愛，恭喜爸爸，媽媽辛苦了，要好好養身。」

今年41歲的型男髮型設計師Nick先前曾發文，分享自己花70萬元迎娶18歲越南新娘的故事，文中提到「台女不愛生小孩」，引發網友熱烈討論，甚至遭批評這段閃婚是「人口買賣」。女方Trần Thị Cẩm Quy陳氏錦貴駁斥「我家沒有窮到要賣女兒」，Nick也出面受訪表示，自己考量到的就是想要小孩，覺得條件相符、外型上互相覺得不錯而嘗試看看。

Nick事後受訪親自回應，澄清70萬元包含越南來回的旅費等雜費支出，當初發文只是因為剛新婚完，想把過程記錄下來，順便讓朋友知道，因為朋友都很關注。對於網友批評自己相當釋懷，他直指，跟老婆根本沒有戀愛過程，覺得條件相符、外型上互相覺得還不錯，就想嘗試看看，考量他想要小孩，不想跟小孩年齡差距太大，對方年紀小，比較會因為外表、比較容易瞬間喜歡上人，而選擇了對方。