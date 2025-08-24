住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

▲出國時會不會自備浴巾、盥洗用品？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

出國旅遊，有什麼東西是必帶的呢？近日有名網友發文表示，雖然他出國時，入住的飯店品質都不錯，但因為有衛生方面的疑慮，所以還是會猶豫是否要攜帶浴巾或盥洗用品。貼文曝光後，引起討論，不少網友都分享自己的經驗。

該名網友在PTT上，以「出國會帶自己的浴巾或盥洗用品嗎？」為標題發文，提到他出國時，雖然都住蠻好的飯店，但有時候仍會擔心飯店的清潔狀況、衛生問題。因此他就想知道，大家會不會帶自己的浴巾和毛巾？他為此實在猶豫，不知道拋棄式的好不好用呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友表示，「不會，但會帶枕頭」、「會帶枕頭，不會帶浴巾、毛巾，怕沒乾透」、「不會，但會帶吹風機」、「牙刷會，毛巾、浴巾太麻煩了，還有可能是濕的就要放回包包了」、「盥洗用具會，旅宿的牙刷一般很難用」、「會！屬於貼身的用品還是會選擇用自己的」、「完全不會，喜歡越輕便越好」。

還有網友建議，可以帶本來就要淘汰的出門，「帶本來就要淘汰的毛巾。洗漱全部都自備，不愛用外面那種補充式的很噁心」、「帶一些可以淘汰的毛巾、襪子跟內褲，可以節省空間」、「會帶毛巾，帶那種要汰換的」、「會帶一兩條拋棄式的或是準備要淘汰掉的備用，實際到飯店看情況再決定要不要用自己的」、「不敢用飯店毛巾，都帶自己快要淘汰的，回程丟掉」。