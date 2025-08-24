16年沒上1天班！　德國女教師靠「請病假」領走3500萬全薪

▲德國一位女教師以「精神健康問題」為由請病假，一請就請了16年，還爽領超過3500萬元台幣的全薪。近日，當地政府終於開始質疑她的長期缺勤行為，並且要求這名教師去接受健康檢查。（示意圖／翻攝photoAC）

圖文／CTWANT

在德國的許多邦，教師擁有「公務員」身分，因此請病假可以領取全薪。然而，竟有一位女教師以「精神健康問題」為由請病假，一請就請了16年，還爽領超過3500萬元台幣的全薪。近日，當地政府終於開始質疑她的長期缺勤行為，並且要求這名教師去接受健康檢查，卻被她反咬一口告上法院。當地教師工會的主席對此發表譴責，表示「這種行為是對我們同僚的羞辱！」

據《電訊報》報導，這起事件發生在此案在德國北萊茵-威斯特法倫邦（North Rhine-Westphalia）。雖然這名女教師的身分因為德國《隱私法》規定無法公開，但根據資料，她從2009年起便以「精神健康問題」為由請病假，此後連續16年都不曾返回工作崗位，卻一直從北萊茵-威斯特法倫邦教育當局支付全額薪資。。

經過了整整16年，當地教育局終於想起要對這名教師的長期缺勤提出質疑，要求她接受醫療檢查以證實病情。然而，這名教師不僅拒絕配合接受檢查，還向法院提起訴訟，認為此要求不合理。

對此，當地高等行政法院法官最終駁回了她的訴訟，裁定她必須接受醫療檢查以證實病情，否則無法繼續享有帶薪病假。此外，她還需承擔2500歐元（約新台幣8.9萬元）的訴訟費用。此外，法官還在聽證會上對當地教育局提出質疑，質問為何要到該名教師連續缺勤16年後才開始質疑，「實屬不可理解！」

這起案件公開後，引爆了北萊茵-威斯特法倫邦教師工會的強烈反響。該工會主席安德烈亞斯‧巴爾奇（Andreas Bartsch）向媒體指出：「這種行為對我的同事們來說是一種羞辱。我在整個職業生涯中從未見過如此離譜的情況。」

因為依據德國勞動法規定，當一名教師請病假時，校方不得以此為由另外雇人取代她，意味著該校的其他教師要為她分擔教學的工作量，同時卻不會得到任何額外的薪資。

據《世界報》（Die Welt）估算，北萊茵-威斯特法倫邦的教師月薪最高可達6174歐元（約新台幣22萬元）。若以未調整通脹的數據計算，這名教師在過去16年間每年約領取7.2萬歐元的薪資，總計約100萬歐元（約新台幣3560萬元）。

