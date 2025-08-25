諾穩愛心會捐復康巴士　黃偉哲：攜手打造友善台南

▲諾穩愛心會捐贈復康巴士儀式，黃偉哲市長回贈感謝狀，肯定民間力量與市府攜手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為回應台南市「照顧弱勢優先」施政理念，諾穩愛心會25日由會長周玉鳳及許建隆伉儷代表，捐贈台南市府1輛復康巴士，捐贈儀式於永華市政中心二樓迴廊舉行，市長黃偉哲親自回贈感謝狀，肯定民間力量與市府攜手，改善身障朋友交通不便的困境。

黃偉哲表示，台南市目前共有155部復康巴士，平均每天每輛車需執行八至九趟服務，全年行駛里程超過八至九萬公里，車輛耗損極大，但市民需求仍持續增加。復康巴士對長者及身心障礙者而言，是就醫、洽公與日常往返的重要交通工具。此次諾穩愛心會集結兩百多位會員捐贈新車，不僅提供實質幫助，也展現社會溫暖力量，市府將持續與民間合作，讓台南成為更有溫度的城市。

社會局長郭乃文指出，截至114年7月底，台南市身心障礙人口共有10萬950人，其中肢體障礙者約2萬9350人，佔比29.07%，對復康巴士需求殷切。目前全市共有155輛小型及1輛中型復康巴士，每年提供超過30萬趟次服務，多數車輛仰賴民間捐贈。這次捐贈的新車將用於汰換服役逾10年的老舊巴士，以確保乘車安全。

社會局表示，諾穩愛心會長期秉持回饋社會、關懷弱勢精神，善心足跡遍及全台。此次捐贈新車，不僅響應台南市復康巴士汰換需求，也以實際行動支持身障朋友交通便利，展現民間團體的溫暖力量。

此外，社會局提醒，復康巴士接送服務時間為每日6時至23時，市民可透過專線06-2975678（永華、溪南區）、06-6328899（溪北區），或加入官方Line帳號（@tnrehabus）預約搭乘。市府同時鼓勵更多社會資源投入公益，共同打造溫暖、宜居的台南。