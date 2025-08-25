全球城市小姐助反詐　黃偉哲盼以美的力量傳遞正確防詐觀念

▲台南市長黃偉哲與全球城市小姐，開心品嚐東山咖啡、鹽水意麵等台南農特產品，並攜手呼籲「反詐防騙」守護市民安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第20屆全球城市小姐世界盃邀請賽31日即將登場，來自全球各地14位國際選美皇后受邀至台南進行國際交流，台南市長黃偉哲大力推薦各式在地農特產品，各國佳麗們皆讚不絕口，同時，黃偉哲也邀請佳麗們投入反詐宣導，希望以美的力量傳遞正確防詐觀念，讓市民提升警覺、遠離詐騙陷阱。

市長黃偉哲表示，本次各位佳麗親自造訪，定能協助將台南在地優質農特產品推廣至全球各地，此外，更期盼透過國際佳麗的親身參與，結合城市魅力與公益精神，將「防詐意識」化為全民共識，讓台南成為更安全、更具韌性的城市。

各國佳麗齊聚台南，今日南市府特別準備東山咖啡、鹽水意麵、芒果、文旦等農特產品，透過現場品嚐與交流，推廣在地台南味，她們也發揮公益精神，出鏡市府的反詐宣導影片，結合「農產行銷」與「防詐教育」雙重意義，讓城市交流更具深度與溫度。而24日各國佳麗也把握機會走訪安平古堡、祀典大天後宮、漁光島、神農街、十鼓文創園區及花園夜市等知名景點，感受台南深厚的歷史人文氣息。

主辦單位表示，本屆大賽將於8月31日在台北登場，以「文教向新•創夢城市」為主題，參賽者來自俄羅斯、墨西哥、葡萄牙、委內瑞拉、美國、巴西、德國等多國，皆為國家或世界級選美比賽冠軍，是一場名副其實的「冠軍明星賽」。市府也把握此次佳麗造訪機會，希望將台南的城市魅力行銷至全球，共同向世界展現古都風采。