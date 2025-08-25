溪北商圈聯合行銷「選台南帶好禮」　黃偉哲邀探索溪北風情

▲市長黃偉哲與溪北14個商圈代表合影，展現「選台南 帶好禮」的特色商品，商圈代表展示各地招牌好禮，從虱目魚、愛玉到茄芷袋，琳瑯滿目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣台南溪北地區14個商圈的特色商品，經發局25日上午於民治市政中心舉辦「選台南 帶好禮」溪北商圈特色行銷記者會，現場聚集各商圈代表帶來招牌好禮，琳瑯滿目展現地方特色，市長黃偉哲親自站台，熱情邀請全國民眾走進溪北，品嚐在地美食、欣賞人文風景，用消費支持商圈，讓溪北經濟注入更多活力。

黃偉哲市長表示，近年來溪北各商圈在理事長與店家努力下，展現濃厚人情味與鮮明地方特色。溪北擁有豐富的物產與觀光資源，山區有後壁老街、白河關子嶺溫泉、東山咖啡、蓮花田園景緻；海線則有北門的鹽鄉風光、鹽水蜂炮文化，以及佳里、麻豆、新化等地的特色小吃與老街風貌。這些元素串聯起來，形成值得細細探訪的在地旅遊路線。

黃偉哲也特別介紹各地代表性商品：北門：蝨目魚料理、手工日曬鹽、特色民宿；下營：三寶——鵝、豆、桑；東山：台灣咖啡、龍眼乾、紅龍果、豆菜麵；佳里：愛玉、烏魚子、肉脯與芝麻；白河：蓮藕粉、蓮藕蛋捲、蓮花麥芽；麻豆：老欉文旦柚，果肉香甜多汁；六甲：草菇、瓦窯文化、烘焙咖啡；後壁：茄芷袋（台灣LV）、全米製品；鹽水：牛軋糖、鴨蛋、意麵；關子嶺：溫泉泥保養品。每一項都是台南的驕傲，更是溪北商圈堅韌的展現。」黃偉哲說。

黃偉哲市長進一步指出，近期市府將接待來自韓國、日本、新加坡等地的踩線團與遊客。對外國旅客而言，台灣鄉村農村風光與地方特色美食，正是最具吸引力的體驗。他期待透過城市行銷，讓更多國際朋友認識溪北的美好。同時，他也提醒國內遊客，10月起將迎來中秋與國慶連假，是前往溪北探訪商圈、享受美食美景的絕佳時機。

經發局長張婷媛指出，近期溪北地區受到颱風與豪雨影響，災損嚴重，不少商圈與店家正努力復原。市府除投入賑災與發放災害慰助金，也積極透過商圈輔導、行銷資源整合與特色推廣活動，協助業者重振旗鼓。她強調，市府將陪伴店家走過災後挑戰，推動商圈朝向更永續、更具競爭力的未來發展。

市議員蔡育輝、方一峰、吳通龍、王宣貿、沈家鳳等人皆到場支持，立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃及謝龍介等服務處亦派代表共襄盛舉。