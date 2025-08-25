台南市府攜手全聯推廣台南虱目魚　黃偉哲大讚營養美味CP值高

▲市長黃偉哲與名廚吳秉承於全聯門市示範料理虱目魚肚，吸引民眾圍觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

虱目魚是台南的代表美食，不論是清爽的「虱目魚粥」，還是外酥內嫩的「煎虱目魚肚」，都讓饕客一再回味，台南市政府25日攜手農業部漁業署、台南市友善養殖漁產生產合作社及全聯福利中心，在全聯台南學甲華宗門市舉辦「2025台南虱目魚實體通路行銷活動」。

現場邀請台南市長黃偉哲與知名電視主廚吳秉承聯手下廚，示範創意料理「鳳梨醬燒蝨目魚肚」，香氣撲鼻，吸引大批民眾駐足試吃，現場買氣熱絡。

黃偉哲表示，台南虱目魚養殖面積達3,291公頃，分佈於七股、安南、學甲、北門及將軍等地區，無論在養殖規模或年產量上，均為全國第一。他指出，台南虱目魚品質穩定，市場接受度高，深受消費者青睞；不僅是台南人餐桌上的日常美味，也是外地遊客到訪必嚐的經典料理。黃偉哲強調，虱目魚不僅營養豐富、價格實惠，更是CP值極高的優質水產品。此次與全聯攜手合作，盼藉由全台廣布的實體通路，讓更多消費者認識並支持台南在地優質漁產。

農業局補充，虱目魚是台灣最具代表性的養殖魚種之一，廣受國內外市場歡迎。為了提升產業競爭力，市府積極推動智慧養殖，引入物聯網技術，提高育成率與生產效率；同時在加工與物流環節導入冷鏈管理，確保產品新鮮與安全。本次活動所販售的虱目魚皆來自台南生態養殖場，並透過冷鏈配送直送門市，讓消費者安心享用。

全聯則表示，自8月15日至9月11日期間，全台門市推出「指定台南虱目魚商品優惠」，消費者購買任選2件可現折20元，3件再折35元；此外還可憑發票參加「抽黃金豆」活動（每顆0.5錢），將抽出10名幸運得主。活動推出後深獲消費者好評，提醒喜愛虱目魚的民眾千萬別錯過。

今日活動現場，除漁業署主祕繆自昌、全聯實業股份有限公司雲嘉處副處長梁又霽出席外，市議員謝舒凡也親臨支持；立法委員林俊憲、陳亭妃、賴惠員的服務處代表，以及多位議員代表亦共襄盛舉。多位嘉賓品嚐示範料理後，皆盛讚台南 虱目魚肉質鮮美、烹調方式多元，呼籲全國消費者多加選購，用實際行動支持台南在地產業。