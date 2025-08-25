　
預防醫學的真價值！　陳建宏：骨鬆骨折不只傷身更引爆家庭危機

▲陳建宏醫師提醒，骨折不只是醫療問題，更可能拖垮整個家庭。（記者林東良翻攝）

▲陳建宏醫師提醒，骨折不只是醫療問題,更可能拖垮整個家庭。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

骨質疏鬆被形容為「沉默的疾病」，直到某次跌倒骨折，才讓家庭陷入長照與情感拉扯的危機，台南市骨科醫師陳建宏，受邀於「老年骨科的解決方案」健康講座發表專題演講，他以門診實例提醒，骨折真正的傷害，並非骨頭的斷裂，而是家庭生活的全面崩解。

陳建宏醫師以「從人性的角度談骨質疏鬆」為題指出，門診經驗中，針對跌倒確診為髖部骨折的高齡患者來說，不單是骨頭的斷裂，真正的傷害是生活自主權的崩解、家屬照顧壓力的升高，以及長期健康狀況不可逆的退化。

手術前後，患者、家屬會詢問：「保險有理賠嗎？」，患者診治至一個階段後，要求開立診斷證明，申請保險理賠。但真正且被忽略的是術後臥床時間、復健與後續照護(復健交通、營養支持，甚至心理諮商等周邊花費)，照顧者付出的心力與人性的耗損，會將整個家庭拖入深不見底的泥沼。

許多保單條文上列出的保障內容，難以涵蓋骨折後所需的真實成本。例如：髖部骨折後患者可能需要至少三個月無法自行行走、六個月復健、甚至長期使用輔具。這段時間內，誰來照顧？如果病人原本獨居，是否由子女或請看護工照料，或入住養護機構？

陳建宏指出，許多患者跌倒造成髖部骨折，術後臥床、長期復健、營養補充與心理照護，遠比保險理賠金額龐大。常見到在照顧過程中，兄弟姊妹間為了輪班、誰請假多、誰出錢多等起爭執；夫妻間為了照顧責任，發生情緒摩擦；子女因為長期照顧壓力造成職涯中斷與心理折磨，「這些情緒與人性衝突，從來都不是健保或保險能處理的範疇。」他直言。

骨質疏鬆是一種沉默的疾病，無聲無息地削弱骨骼強度，直至某次看似平常的跌倒或撞擊造成骨折。許多患者在骨折之前，甚至從未檢測過自己的骨密度，直到骨頭斷裂的那一刻，才第一次聽見「骨質疏鬆」這四個字。

陳建宏醫師進一步說明，門診中他推動讓50歲以上病人主動接受骨密度檢測，並結合營養、物理治療、藥物諮詢與保險建議，強調「預防醫學」才是避免家庭危機的關鍵。陳建宏強調：「沒有跌倒的老人，可以自由出門生活；沒有骨折的家庭，不必被照顧責任拖垮。真正的保障，不是理賠，而是『不讓災難發生』。」

08/24 全台詐欺最新數據

預防醫學陳建宏骨鬆骨折家庭危機

