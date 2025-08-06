快訊／台中男凌晨墜落停車場廂型車頂　全身骨折送醫搶救

▲台中男子凌晨墜落停車場廂型車頂，全身骨折送醫。（圖／ETtoday資料照）
記者鄧木卿／台中報導
台中市今（6）天凌晨6點10分，朝富路、朝馬七街的交叉路口對面停車場內發生一起意外墜樓案，年約30歲男子從高處墜落，掉在停車場內1輛廂型車車頭上，救護人員前往協助傷者脫困，予以頸圈及長背板固定後搬運至平面，男子意識模糊，全身多處骨折，送往惠中路林新醫院，詳情由員警處理中。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲台中男子凌晨墜落停車場廂型車頂，全身骨折送醫。（圖／ETtoday資料照）
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台中市今（6）天凌晨6點10分，朝富路、朝馬七街的交叉路口對面停車場內發生一起意外墜樓案，年約30歲男子從高處墜落，掉在停車場內1輛廂型車車頭上，救護人員前往協助傷者脫困，予以頸圈及長背板固定後搬運至平面，男子意識模糊，全身多處骨折，送往惠中路林新醫院，詳情由員警處理中。
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