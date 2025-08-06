快訊／台中男凌晨墜落停車場廂型車頂　全身骨折送醫搶救

新北市長侯友宜今（5日）前往永和區視察永平國小地下停車場工程，他指出，這是繼新莊幸福立體停車場之後，新北市第2座與捷運車站連通的立體停車場，設有238格小型車停車位及692格機車停車位，力拚2026年如期如質完工，提供市民優質便利的停車環境。