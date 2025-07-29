獨／士兵遭班長硬摔骨折！家長怒控回診被刁難　憂一輩子的傷害

▲國軍班長在演練時硬摔士兵害左手肘骨折錯位，導致無法正常彎曲，家屬控「因公受傷看診還被刁」。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

陸軍在6月份發生一起班長在示範演練奪刀術，但是班長無法完成正確操作，還將人硬摔倒地，整個人壓在身上，導致士兵左手肘骨折錯位，緊急送往醫院全身麻醉把手臂復位，但後續左手肘無法正常使用，士兵家長指控，當時左手肘裡面有碎骨，要固定到三軍總醫院回診，但是卻被連上長官認為是在「找麻煩」。

第六軍團指揮部在斗煥坪的訓練基地，6月份發生一起王姓士兵與余姓班長，因為示範演練奪刀術，但是因為余姓班長無法完整操作，一時情急竟然直接將王姓士兵硬扯，且王倒地後，余還用壯碩的身體壓在王的身上，導致王的左手肘骨折錯位，緊急送往苗栗的為恭醫院搶救。

院方立刻對王姓士兵進行全身麻醉，協助將骨折錯位的地方拉回來，但是導致王的左手肘無法正常的彎曲，且事後王姓士兵認為手肘還是很痛，改至三軍總醫院就診，透過X光才發現裡面竟然有碎骨頭，三總醫師也表示，這樣要持續回診才能確定是否要開刀。

▲士兵左手肘有碎骨（左）要長期追蹤判定是否要開刀，回診卻被刁假，家屬控「當一年義務役，卻要承受一輩子的後遺症」。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是王姓士兵家屬認為，這是因公導致受傷，連上長官卻告知王如果要回診，就需要補假，王的家屬認為，如果不是因為班長硬摔導致受傷，根本不會有這些事情發生，追根究柢還要王姓士兵自己補假去醫院回診，甚至在漢光演習期間，還告知王姓士兵「演習期間，沒有班長陪你去回診」。

家屬也出面指控，甚至在整理內務時，因為王的手肘受傷，無法在時間內完成「豆腐被」，也被檢查內務的排長嗆「這是我害你的嗎？」最後除了扣點之外，又對著王姓士兵連嗆3次，「你到底有甚麼問題」，看在家屬眼裡感到相當不捨，認為小孩只是義務役，何必要這樣咄咄逼人。

家屬認為，如果讓王姓士兵依照規定定期回診，醫生才可以定期追蹤病況確定是否要開刀，且因為這樣被班長硬摔導致手肘骨折，從此無法正常彎曲，如果沒有治療完成，可能也會造成一輩子的遺憾。

第六軍團指揮部表示，所屬249旅士兵指稱因訓練失當受傷後遭部隊延宕就醫與不當對待等情，本案獲報後立即啟動行政調查，並約詢相關人員了解相關情況，對於相關指控做出回應。

首先，該兵反映身體不適當日即由幹部協助就醫，後續也以病假方式由幹部陪同回診，無不予核假或苛扣假期情事，也未因演習任務而禁止官兵回診；其次，因該兵手部受傷無法整理內務，單位採取輔導方式並派員協助，未因內務未達標準而給與處分。

第六軍團強調，國軍一向重視官兵權益與訓練安全，後續將持續協助該員回診治療，同時加強風險管控措施，避免類案再生。