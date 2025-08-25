4.6億豪宅3死血案！　加州富豪「射殺前妻、女兒」後輕生

▲ 洛杉磯一棟豪宅發生3死命案。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯傳出人倫悲劇，一名年約70歲的亞裔富商疑似在豪華別墅內槍殺分居妻子與女兒後自戕身亡，震驚當地社區。

《每日郵報》報導，洛杉磯郡警察局表示，23日上午10時20分左右，在羅靈丘陵（Rolling Hills）高級住宅區一處價值1500萬美元（約新台幣4.6億元）的豪宅內發現3具屍體，死者包括70多歲男性屋主、60多歲妻子及他們40多歲的女兒。

警官莫迪卡（Michal Modica）透露，「這對夫妻過去2年來一直在進行激烈的離婚訴訟，他們已經分居。」他指出，兩名受害者都曾對嫌犯申請保護令，而嫌犯平時居住在洛杉磯韓國城。

發現這起悲劇的是這對夫妻另一名女兒，莫迪卡說明，「她回家確認住在那裡的母親和姊姊是否安全，結果發現姊姊和父親已經死亡，隨即報警，警方到場後發現母親也已身亡。」

現場並無強行闖入跡象，3具屍體分別在不同房間被發現並尋獲一把手槍。警方將此案定調為家庭暴力事件，對外界不構成威脅。

事發的豪宅由知名建築師湯普森（Robert L. Thompson）於2006年設計建造，擁有6房7衛、無邊際泳池，以及能俯瞰太平洋及洛杉磯市區的絕美景觀。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995