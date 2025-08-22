　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怒抹黑「分產5千萬」轉移家暴焦點　林穎孟再喊聲要前夫鄭重道歉

▲▼台北市前市議員林穎孟因涉犯貪污罪嫌，22日到台北地院出庭依然不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟因涉犯貪污罪嫌，意外揭露與前誠泰銀行少主林致光閃婚閃離。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟，告前夫即前誠泰銀行少主林致光涉嫌傷害，林男昨（21日）被起訴後，聲稱林女想分產5000萬元，林女昨深夜PO文反擊林男「無稽之談」，今再委託律師聲明，批林男想靠抹黑轉移焦點，但「家暴不容掩蓋，林致光先生應正視自身暴力行為，公開向林穎孟女士鄭重道歉」。

出身太陽花學運的41歲林穎孟，2018年由時代力量政黨提名，初次參選台北市議員就當選，因外型清新亮眼，被封為「甜心議員」，但她任內涉詐領議會公費助理補助款26萬餘元，2022年與自己助理鬧翻、被揭發涉弊並被偵辦，去年（2024年）11月底，台北地院一審依《貪污治罪條例》2罪合併判林女5年8月徒刑、褫奪公權3年，上訴二審高院審理中。

▲林穎孟（左圖／翻攝IG）指控前夫、誠泰少東林致光（右圖／記者李毓康攝）涉嫌違反保護令、傷害等罪。

▲林穎孟（左圖／翻攝IG）指控前夫、誠泰少東林致光（右圖／記者李毓康攝）涉犯違反保護令、傷害等罪嫌。

林穎孟去年2月在貪污案一審審理期間，突被偵辦期間替她繳100萬元交保金的林致光聲請退保，林女籌不出錢替代差點被羈押，幸好家人與律師及時補位付錢度過危機，這段戲劇化轉折，揭露林男2022年3月繳錢辦保、救出被約談在北檢拘留室睡1夜的林女，當時2人已交往，林女2022年底連任失敗，隨即與林男登記結婚等秘辛。

不過2人閃婚在2023年底生變、分居，去年1月登記離婚，現年57歲林致光以擔心林穎孟對她不利為由聲請退還保釋金，更向法官爆料林女擔任市議員期間年薪破200萬元、婚後偷藏很多私房錢，林男更陳報林女名下有1間房產，法官認定2人已交惡，才准許林男退保。

林女提告本案主張2023年9月2人尚未離婚期間，林男明知她做完手術在家休息，卻違反法院核發仍有效的保護令，拉扯她推擠她成傷，台北地檢署昨起訴林男涉犯違反保護令、傷害等罪嫌。

林致光不服，昨委由律師發布聲明否認犯罪，並揭露林穎孟結束2人9個月婚姻，訴請夫妻剩餘財產分配、提出5000萬元要求，林男在聲明中喊話「惟仍盼雙方回歸理性，於法庭內依法處理」。

林穎孟昨深夜PO文，以「家暴男」稱呼前夫、反擊對方指她要求「分產」的說詞純屬「無稽之談」、「家暴男及其律師胡謅之語，不值得回應」，她「願全世界女性能永遠免於受暴力恐懼的威脅」。

▲▼台北市議會前「甜心議員」林穎孟，22日再度發布聲明反擊前夫、前誠泰銀行少主林致光抹黑。（圖／翻攝粉專《林穎孟 Yvon Lin》）

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟，22日再發聲明反擊前夫、前誠泰銀行少主林致光抹黑。（圖／翻攝粉專《林穎孟 Yvon Lin》）

但林穎孟仍在意林致光意圖抹黑、轉移社會對家庭暴力受害者的關注，今（22日）再委託律師發布聲明澄清，全文如下：

一、林穎孟女士於婚姻期間長期遭林致光先生家暴，於2024年4月11日受法院核發通常保護令。台北地檢署亦於2025年8月21日起訴林致光先生。本案過去曾不起訴是為士林地檢誤認「已過追訴期」，經高檢署發回並經台北地檢署起訴林致光先生。

二、家暴不容掩蓋，林致光先生應正視自身暴力行為，公開向林穎孟女士鄭重道歉。花大錢炒作媒體抹黑造謠，企圖干預司法，皆無法扭轉其自身對他人行使暴力之事實。

三、林致光先生所謂被請求五千萬元之事從未發生，實屬無稽之談。然請求賠償或剩餘財產補償是家暴被害人之權利，林致光先生應先正視自身暴行，向法院表示悔悟之心。

四、家庭暴力非單純婚姻糾紛，而是嚴重侵害人身安全之犯罪。近來社會屢有違反保護令之案件，呼籲社會大眾正視家庭暴力問題，給予被害人支持與理解。

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

科技老董帶女分析師「回家加班」！　激戰30多次
快訊／鶯歌工安意外！他見同事倒地冒險救人一起暈倒　1命危送醫
快訊／昇貿爆逾8792萬違約交割！ 今年最大筆
軍人待遇條例、警察人員人事條例　行政院聲請釋憲及暫時處分
楊洋恐難再拍武俠劇！首曝傷勢「需復健一輩子」
台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了
比BLACKPINK門票還難搶！島語高雄店開幕首夜爆人潮
通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

快訊／鶯歌下水道意外！見同事倒地他冒險救人　1人無心跳送醫

涉靈骨塔詐案遭起訴！仙塔律師喊冤「只陪偵一天」：沒動機加詐團

怒抹黑「分產5千萬」轉移家暴焦點　林穎孟再喊聲要前夫鄭重道歉

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人：仇家都上門了

分4波開槍狙殺遛狗男！殺手最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬急衝回家

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

房東聽見哭聲急報案　消救護員冷靜救援...救回剛出生女嬰

桃園獲贈首部嬰幼童擔架救護車　結合公私力量打造安全防護網

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

2023年，新北市樹林一家宮廟發生男信徒打死妻子命案，涉嫌殺妻的林姓丈夫遭收押後，供出宮廟女負責人也有涉案動手，並要求殺妻的丈夫一肩扛下，女宮主被逮後再咬出死者哥哥也是共犯，新北地院依照共同犯傷害致死罪，判女宮主有期徒刑13年2月、丈夫4年，死者哥哥犯傷害致死罪，處有期徒刑8年6月。鍾女家屬控女宮主交保後短時間內領了約2000萬，認為涉毀損債權罪提告，檢方調查後認為女宮主說該筆款項是用於醫療，且假扣押公文由其媳婦代收，無法證明她知情，處分不起訴。

關鍵字：

甜心議員公費助理貪污保證金閃婚家暴傷害夫妻剩餘財產

