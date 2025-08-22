怒抹黑「分產5千萬」轉移家暴焦點　林穎孟再喊聲要前夫鄭重道歉

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟因涉犯貪污罪嫌，意外揭露與前誠泰銀行少主林致光閃婚閃離。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟，告前夫即前誠泰銀行少主林致光涉嫌傷害，林男昨（21日）被起訴後，聲稱林女想分產5000萬元，林女昨深夜PO文反擊林男「無稽之談」，今再委託律師聲明，批林男想靠抹黑轉移焦點，但「家暴不容掩蓋，林致光先生應正視自身暴力行為，公開向林穎孟女士鄭重道歉」。

出身太陽花學運的41歲林穎孟，2018年由時代力量政黨提名，初次參選台北市議員就當選，因外型清新亮眼，被封為「甜心議員」，但她任內涉詐領議會公費助理補助款26萬餘元，2022年與自己助理鬧翻、被揭發涉弊並被偵辦，去年（2024年）11月底，台北地院一審依《貪污治罪條例》2罪合併判林女5年8月徒刑、褫奪公權3年，上訴二審高院審理中。

▲林穎孟（左圖／翻攝IG）指控前夫、誠泰少東林致光（右圖／記者李毓康攝）涉犯違反保護令、傷害等罪嫌。

林穎孟去年2月在貪污案一審審理期間，突被偵辦期間替她繳100萬元交保金的林致光聲請退保，林女籌不出錢替代差點被羈押，幸好家人與律師及時補位付錢度過危機，這段戲劇化轉折，揭露林男2022年3月繳錢辦保、救出被約談在北檢拘留室睡1夜的林女，當時2人已交往，林女2022年底連任失敗，隨即與林男登記結婚等秘辛。

不過2人閃婚在2023年底生變、分居，去年1月登記離婚，現年57歲林致光以擔心林穎孟對她不利為由聲請退還保釋金，更向法官爆料林女擔任市議員期間年薪破200萬元、婚後偷藏很多私房錢，林男更陳報林女名下有1間房產，法官認定2人已交惡，才准許林男退保。

林女提告本案主張2023年9月2人尚未離婚期間，林男明知她做完手術在家休息，卻違反法院核發仍有效的保護令，拉扯她推擠她成傷，台北地檢署昨起訴林男涉犯違反保護令、傷害等罪嫌。

林致光不服，昨委由律師發布聲明否認犯罪，並揭露林穎孟結束2人9個月婚姻，訴請夫妻剩餘財產分配、提出5000萬元要求，林男在聲明中喊話「惟仍盼雙方回歸理性，於法庭內依法處理」。

林穎孟昨深夜PO文，以「家暴男」稱呼前夫、反擊對方指她要求「分產」的說詞純屬「無稽之談」、「家暴男及其律師胡謅之語，不值得回應」，她「願全世界女性能永遠免於受暴力恐懼的威脅」。

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟，22日再發聲明反擊前夫、前誠泰銀行少主林致光抹黑。（圖／翻攝粉專《林穎孟 Yvon Lin》）

但林穎孟仍在意林致光意圖抹黑、轉移社會對家庭暴力受害者的關注，今（22日）再委託律師發布聲明澄清，全文如下：

一、林穎孟女士於婚姻期間長期遭林致光先生家暴，於2024年4月11日受法院核發通常保護令。台北地檢署亦於2025年8月21日起訴林致光先生。本案過去曾不起訴是為士林地檢誤認「已過追訴期」，經高檢署發回並經台北地檢署起訴林致光先生。

二、家暴不容掩蓋，林致光先生應正視自身暴力行為，公開向林穎孟女士鄭重道歉。花大錢炒作媒體抹黑造謠，企圖干預司法，皆無法扭轉其自身對他人行使暴力之事實。

三、林致光先生所謂被請求五千萬元之事從未發生，實屬無稽之談。然請求賠償或剩餘財產補償是家暴被害人之權利，林致光先生應先正視自身暴行，向法院表示悔悟之心。

四、家庭暴力非單純婚姻糾紛，而是嚴重侵害人身安全之犯罪。近來社會屢有違反保護令之案件，呼籲社會大眾正視家庭暴力問題，給予被害人支持與理解。