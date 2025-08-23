罕見！22歲女學生「做完電腦斷層」嚴重過敏　不到24小時身亡

▲ 蕾蒂西亞接受例行檢查竟不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西22歲女學生蕾蒂西亞．保羅（Leticia Paul）日前因腎結石接受例行性電腦斷層（CT）掃描檢查，不料注射顯影劑後引發極罕見的過敏性休克反應，在檢查後不到24小時內不幸身亡。

《鏡報》報導，這起悲劇發生在巴西南部聖卡塔琳娜州的里約多蘇爾（Rio do Sul）一家醫院，蕾蒂西亞來自人口約1萬2800人的小鎮朗特拉斯（Lontras），已取得法學學位，生前正攻讀法律與不動產商業研究所。姑姑桑德拉（Sandra Paul）透露，因蕾蒂西亞有腎結石病史，這次是進行例行追蹤檢查。

放射科專家歐利維拉（Murilo Eugênio Oliveira）向當地媒體表示，電腦斷層掃描程序通常相當安全，多項研究證實其在醫學影像診斷上的有效性，並強調「不良反應極為罕見，尤其是像蕾蒂西亞這樣的嚴重案例。」

蕾蒂西亞的遺體已於21日在當地殯儀館舉行告別式，院方則聲明哀悼，「我們對這項損失深感遺憾，並向家屬致上最誠摯的慰問。我們重申對醫療倫理、透明度及病患安全的承諾，強調所有程序都按照建議的臨床準則進行。」

報導指出，顯影劑是CT和MRI掃描中使用的特殊染劑，用於增強器官和組織在醫學影像中的可見度，但極少數患者可能出現嚴重過敏反應。