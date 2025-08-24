　
國際

印度人妻遭活活燒死！婆家「討嘸嫁妝」痛毆再縱火　恐怖畫面曝

▲▼印度人妻遭活活燒死！婆家「討嘸嫁妝」痛毆再縱火。（圖／翻攝自X）

▲妮琪（右圖藍衣）遭到丈夫與其他家人殘忍痛毆。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

印度再度傳出駭人聽聞的「嫁妝」命案，一名住在印度大諾伊達市（Greater Noida）的女子，因為無法拿出夫家要求的鉅額嫁妝，長期遭到丈夫與婆家人虐待，最終竟被活活縱火燒死。事發當時的恐怖畫面也隨之曝光，只見女子全身著火，一跛一跛地走下樓梯，身旁卻沒有人伸出援手。

根據NDTV報導，死者妮琪（Nikki）在2016年嫁到大諾伊達市的錫爾薩村（Sirsa），她的姐姐坎尚（Kanchan）同樣嫁進這個家庭，但這段婚姻只幸福了半年，之後兩人就開始遭虐待毆打，對方甚至開口要求360萬盧比（約新台幣140萬元）的鉅額嫁妝，讓兩姐妹苦不堪言。

坎尚回憶，事發當天因為自己同樣遭到婆家毒打，導致她整天都處於昏沉狀態。到了傍晚，妹妹妮琪遭到丈夫維平（Vipin）與其他家人殘忍痛毆，接著被潑灑不明液體，最後用打火機點燃。

▲▼印度人妻遭活活燒死！婆家「討嘸嫁妝」痛毆再縱火。（圖／翻攝自X）

▲妮琪全身著火、痛苦地踉蹌走下樓梯，隨後坐倒在地。（圖／翻攝自X）

曝光的影片中，維平與另一名女子粗暴扯著妮琪的頭髮，維平的身上還有血跡。另一段影片中，妮琪全身著火、痛苦地踉蹌走下樓梯，隨後坐倒在地，嚴重燒傷觸目驚心，有人試圖潑水搶救，卻已無力回天。

妮琪的兒子親眼目睹母親被施暴，哭著說，「他們把東西倒在媽媽身上，打了她一巴掌，然後用打火機點燃。」

坎尚痛心表示，自己曾試圖救妹妹但卻無能為力，她昏倒後也不知是誰將妹妹送醫，她只希望法律能還給妹妹一個公道，讓這些加害者受到應有的制裁。

大諾伊達市警察局副局長庫瑪（Sudhir Kumar）證實，妮琪在送醫途中身亡。

目前警方已根據坎尚的指控，以謀殺罪嫌逮捕維平，並正在追查涉案的公公、婆婆與小叔。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

