全球城市小姐齊聚台南　黃偉哲：展現古都文化魅力

▲全球城市小姐世界盃佳麗24日造訪台南，市長黃偉哲熱烈迎接。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第20屆全球城市小姐世界盃即將登場，大賽創始人張如君24日率領多位國際選美皇后造訪台南，並於台糖長榮酒店舉行以「百年古都•國際新姿」為主題的國際記者會，展開國際城市交流，展現台南文化之美，台南市長黃偉哲親自出席，代表市民熱烈歡迎來自世界各地的佳麗。

黃偉哲致贈張如君蘭花伴手禮，祝福大賽圓滿成功；張如君則回贈「穩若泰山」翡翠琉璃太極，祈願台南市民吉祥安康。黃偉哲表示，台南是台灣第一座城市，兼具古都文化底蘊與現代科技實力，誠摯邀請佳麗們在台南停留期間深刻體驗這座城市的獨特風採。

張如君指出，本屆大賽將於8月31日在台北登場，參賽者來自俄羅斯、墨西哥、葡萄牙、委內瑞拉、美國、巴西、德國等國，皆為各國選美冠軍，被譽為「冠軍明星賽」。她強調，選擇台南作為國際行銷舞台，除了歷史文化與美食，更希望透過佳麗們的數位影音宣傳，將台南的魅力推向全球。

據悉，此次造訪的佳麗們將展開台南觀光之旅，行程涵蓋安平古堡、祀典大天後宮、漁光島、神農街、十鼓文創園區及花園夜市等地，並將拍攝短片，向全世界展現古都台南的國際新姿。