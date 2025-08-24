　
黃偉哲主持「做16歲」成年禮授證　盼台南文化「愈在地愈國際」

▲台南市長黃偉哲親自為參加「做16歲」的學子授證，勉勵勇敢迎向新人生階段。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自為參加「做16歲」的學子授證，勉勵勇敢迎向新人生階段。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南獨有的傳統禮俗「做16歲」成年禮，24日在安平開台天后宮隆重舉行，今年以「成功啟航 開啟府城貿易的源頭」為主題，台南市長黃偉哲上午出席開幕，下午則親自為完成成年禮的學子授證，期勉年輕人以樂觀態度勇敢啟程，邁向新人生階段。

▲台南市長黃偉哲親自為參加「做16歲」的學子授證，勉勵勇敢迎向新人生階段。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，「做16歲」是學子人生的重要里程碑，不僅象徵踏入成年、承擔更多社會責任，更是台南獨具的文化資產。他勉勵學子懷抱感恩之心，成為有擔當的大人，也希望透過這樣的活動，讓在地文化「愈在地，愈國際」。

今年活動遵循古禮進行，學子戴上狀元帽，鑽出「鳥母宮」向註生娘娘與七娘媽致敬，象徵告別童年、迎向成年；並以奉茶跪拜感謝父母，場面溫馨動人。隨後，學子們還走訪安平古堡、東興洋行、德記洋行等地標，並登船繞行安平港，重溫自1624年荷蘭人開啟台灣對外貿易的歷史意義。

▲台南市長黃偉哲親自為參加「做16歲」的學子授證，勉勵勇敢迎向新人生階段。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年成年禮特別引起國際矚目，巴拉圭公使羅艾黎（Adriana Raquel Lopez de Puerta）之子年滿16歲，也親自報名參與。羅公使表示，這不僅是兒子的成長禮，更是深入體驗台南文化的寶貴經驗，對台南人的熱情與友善留下深刻印象。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，「做16歲」是凝聚府城情感的重要文化傳統，如今也逐漸吸引海外人士特地參與，顯現台南文化的獨特性與國際影響力。

08/23 全台詐欺最新數據

黃偉哲做16歲成年禮授證台南

