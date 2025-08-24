台南北區住宅洗碗機冒煙起火　消防局籲用電安全與安裝住警器

▲台南北區一住宅洗碗機深夜冒煙起火，消防人員緊急處理，所幸無人傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區大港街一處住宅，23日深夜23時驚傳洗碗機冒煙火警，消防局獲報後立即派遣3輛消防車、7名消防人員到場，因洗碗機與系統櫃為一體成型，火源不易發現，消防人員透過熱顯像儀鎖定高溫點，並啟用正壓排煙機，最後成功將洗碗機移出並以細水霧撲滅火勢，所幸無人傷亡。

消防局長李明峯指出，電氣火災是居家常見隱憂，原因多為延長線過載、電線老化或電器周邊雜物堆積。他提醒民眾選購具「商品安全標章」與保護裝置的產品，避免用電超載，並注意插座受潮或受壓。

市長黃偉哲也呼籲市民落實「五不一沒有」原則：電線不綑綁或壓折；插頭插座不潮濕或受損；不使用電器時應拔除插頭；電器周邊不放可燃物；避免超過用電負載；沒有安全標章的電器不買不使用。

消防局進一步提醒，臥室與客廳電器使用頻繁，更應定期檢查插座、延長線與電線是否老化，並適時汰換設備。同時，安裝住宅用火災警報器（住警器）能及早發出警示，爭取逃生與滅火時間。

消防局再次強調，落實用電安全、定期檢查與安裝住警器，是降低火災風險、守護居家安全的關鍵。