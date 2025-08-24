　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南北區住宅洗碗機冒煙起火　消防局籲用電安全與安裝住警器

▲台南北區一住宅洗碗機深夜冒煙起火，消防人員緊急處理，所幸無人傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南北區一住宅洗碗機深夜冒煙起火，消防人員緊急處理，所幸無人傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區大港街一處住宅，23日深夜23時驚傳洗碗機冒煙火警，消防局獲報後立即派遣3輛消防車、7名消防人員到場，因洗碗機與系統櫃為一體成型，火源不易發現，消防人員透過熱顯像儀鎖定高溫點，並啟用正壓排煙機，最後成功將洗碗機移出並以細水霧撲滅火勢，所幸無人傷亡。

▲台南北區一住宅洗碗機深夜冒煙起火，消防人員緊急處理，所幸無人傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，電氣火災是居家常見隱憂，原因多為延長線過載、電線老化或電器周邊雜物堆積。他提醒民眾選購具「商品安全標章」與保護裝置的產品，避免用電超載，並注意插座受潮或受壓。

市長黃偉哲也呼籲市民落實「五不一沒有」原則：電線不綑綁或壓折；插頭插座不潮濕或受損；不使用電器時應拔除插頭；電器周邊不放可燃物；避免超過用電負載；沒有安全標章的電器不買不使用。

▲台南北區一住宅洗碗機深夜冒煙起火，消防人員緊急處理，所幸無人傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局進一步提醒，臥室與客廳電器使用頻繁，更應定期檢查插座、延長線與電線是否老化，並適時汰換設備。同時，安裝住宅用火災警報器（住警器）能及早發出警示，爭取逃生與滅火時間。

消防局再次強調，落實用電安全、定期檢查與安裝住警器，是降低火災風險、守護居家安全的關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高爾宣、芮德二胎性別公開了！
30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫見日常習慣超意外
台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因
天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響
圭賢傷勢曝光！自責：大家花錢來看表演卻…
黃國昌嗆女記者「白癡問題」自家人也不挺！副秘書長吐12字被罵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北區住宅洗碗機冒煙起火　消防局籲用電安全與安裝住警器

桃市「祖孫樂淘桃」祖父母節　張善政：促進跨世代交流

「舊站早安 千人早餐」　台東舊站特區再展新風貌

台東縣議會舉辦中元普度祈福法會　祈願風調雨順、縣民安康

搶救生命也保有生育權！花蓮凍卵計劃涵蓋中央不足　範圍更廣泛

網拍矽膠包差點「變最貴保溫杯」　南警、銀行聯手攔阻226萬詐騙

捐血庫存告急！　赤嵌獅子會集結愛心每年可募1600袋血

南消五大隊結合議員宣導防災　提升民眾危機意識與應變力

台南做工行善團投入災後重建　修繕29戶已完成17戶

花蓮減碳淨零超前部署！自主機關碳盤查　推動第三方查驗

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

台南北區住宅洗碗機冒煙起火　消防局籲用電安全與安裝住警器

桃市「祖孫樂淘桃」祖父母節　張善政：促進跨世代交流

「舊站早安 千人早餐」　台東舊站特區再展新風貌

台東縣議會舉辦中元普度祈福法會　祈願風調雨順、縣民安康

搶救生命也保有生育權！花蓮凍卵計劃涵蓋中央不足　範圍更廣泛

網拍矽膠包差點「變最貴保溫杯」　南警、銀行聯手攔阻226萬詐騙

捐血庫存告急！　赤嵌獅子會集結愛心每年可募1600袋血

南消五大隊結合議員宣導防災　提升民眾危機意識與應變力

台南做工行善團投入災後重建　修繕29戶已完成17戶

花蓮減碳淨零超前部署！自主機關碳盤查　推動第三方查驗

吉普「大改款切諾基休旅車」現身！首度導入油電動力　年底開始交車

AKIRA上日本節目聊婚後生活！甜曝與林志玲「幾乎不吵架」閃瞎眾人

賓士敞篷跑車「化身985匹性能猛獸」！Brabus最新作品限量登場

台中陶喆蛋糕爆紅「女主播也朝聖」！店家曝產品出現原因

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

SM曝圭賢傷勢！「後半場坐著撐完」他自責：大家花錢來看表演卻…

「臭俗辣！」桃猿應援團長失言　向台南Josh致歉了

高爾宣、芮德二胎性別公開了！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

黃國昌嗆女記者「白癡問題」自家人也不挺！副秘書長吐12字被罵翻

台南北區住宅洗碗機冒煙起火　消防局籲用電安全與安裝住警器

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

地方熱門新聞

桃園公投42萬人投同意！超過8成

U15青少棒台灣小將3:0擊退日本勇奪隊史第8冠成功二連霸

快訊／梨山冰雹！果農崩潰大喊：壞年冬

南投選民反罷！游顥安全過關

台南市核三公投落幕投票率26.62%公投過程秩序良好無爭議

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

自嘲被視為頭號眼中釘　馬文君：明謝票

首屆「桃園冷飲節」　桃園區藝文廣場嗨喝

桃園上海同鄉會大會　邱奕勝：創兩岸共好

台南北區小東計程車左轉未依規與直行小客車相撞

桃園米寶路跑登場　蘇俊賓揭「危險地帶」

網拍矽膠包差點「變最貴保溫杯」南警、銀行聯手攔阻226萬詐騙

《傳說》冠軍對決職業隊「閃電狼」！台中電競嘉年華上演巔峰之戰

新北淡水忠寮農村嘉年華　體驗童玩與藝術

更多熱門

相關新聞

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

一名台南男子發現妻子與孩子的游泳教練發展婚外情，憤而提告求償60萬元精神損害賠償。然而，法院近日駁回他的請求，認定他無法證明游泳教練在交往期間知悉其妻已婚身分，連帶假執行聲請也遭否決，並須自付6,500元訴訟費。

黃偉哲主持「做16歲」成年禮授證盼台南文化「愈在地愈國際」

黃偉哲主持「做16歲」成年禮授證盼台南文化「愈在地愈國際」

台南安定降冰雹　「拇指大」狂砸畫面曝

台南安定降冰雹　「拇指大」狂砸畫面曝

台南做工行善團投入災後重建修繕29戶已完成17戶

台南做工行善團投入災後重建修繕29戶已完成17戶

台南巷仔Niau情人節換新裝經典版公仔熱度再起

台南巷仔Niau情人節換新裝經典版公仔熱度再起

關鍵字：

台南住宅洗碗機起火消防局用電安全住警器

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

鬼門開！　5生肖財運發了

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

午後變天！　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面