台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

▲三寶媽偷吃游泳教練，綠帽丈夫怒告卻吞敗。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

一名台南男子發現妻子與孩子的游泳教練發展婚外情，憤而提告求償60萬元精神損害賠償。然而，法院近日駁回他的請求，認定他無法證明游泳教練在交往期間知悉其妻已婚身分，連帶假執行聲請也遭否決，並須自付6,500元訴訟費。

判決書指出，該男子與妻子結縭14年，育有三名子女，原為外界眼中的幸福家庭。他指控孩子的游泳教練知情仍與妻子發展不倫關係，兩人甚至多次進入汽車旅館。為證明教練知情，他提交了車內錄音對話，內容露骨，包括「陪妳做愛的男朋友」、「以後住你家，我就可以看你運動」、「妳那麼色還傳染我也那麼色」等語句。然而，法院認為這些對話無法證明教練在當時明確知悉女方已婚。

游泳教練則堅稱女方一直自稱是「單親媽媽」，更出示LINE對話紀錄佐證，包括「就只是跟一個單親媽媽交往而已」等內容，甚至還提到女方丈夫已有新女友，雙方早已「各自生活」。法院最終認為，教練主觀上確實可能誤信對方為單身，無證據顯示其有意破壞他人婚姻。

原告強調雙方常共同接送孩子，並以此認定教練應知其為學生家長且為女方丈夫。但法院指出，父母一同接送孩子本屬常情，並不能據此推斷第三人應知對方婚姻狀況。此外，原告使用行車紀錄器蒐證，雖自稱為家庭安全所設，但保存期間過久，引發隱私爭議，法院也對其證據能力持保留態度。

法院判決指出，侵害配偶權成立要件是「明知」對方是已婚。綜合考量下，法院判定原告無法證明教練有故意或過失侵害配偶權，因此不構成侵權行為，駁回全部訴訟請求及假執行聲請，並令原告負擔全額訴訟費。