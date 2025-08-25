　
國際

遊樂設施奪命！座椅高速旋轉「重擊頭部」　28歲員工慘死

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 史塔弗斯生前負責操作的遊樂設施。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國泰恩威爾郡惠特利灣一座遊樂場發生恐怖意外，28歲工作人員史塔弗斯（Corrie Lee Stavers）負責操作一種會高速旋轉的設施「Experience」，卻意外遭遊樂設施重擊頭部，搶救無效不幸身亡。

根據《每日郵報》，事發於當地23日下午2時15分，西班牙城夏季移動式遊樂場（Spanish City Summer Funfair）傳出緊急事故，大批警消及空中救護機趕抵現場。目擊者描述，史塔弗斯在設施運轉結束時被旋轉的座椅撞擊，「工作人員拼命搶救了25分鐘」，但他仍回天乏術。

警方發言人證實，「一名20多歲男性在工安意外中頭部嚴重受創，儘管醫護人員全力搶救，仍不幸宣告死亡。」警方已聯繫安全衛生執行署展開調查，整座遊樂場即刻關閉至另行通知。

史塔弗斯是一名年輕父親，不久前才在社群媒體分享自己穿著制服的工作照。家屬在臉書發文表示，「我們心碎地宣布，我們摯愛的兄弟柯里離開了我們，他在遊樂場工作時不幸遇難。」

這起意外震驚當地社區，原先擠滿家庭遊客的遊樂場瞬間陷入恐慌。一名遛狗民眾表示，「太可怕了，你絕對想不到會發生這種事。」

08/24 全台詐欺最新數據

血真的會「浮一層油」！　醫1張照嚇壞網

