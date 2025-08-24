　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

記者張方瑀／綜合報導

英國伍斯特郡（Worcestershire）威琴福德（Wichenford）一對退休夫妻帕梅拉（Pamela Thompson）與阿利斯泰爾．湯普森（Alistair Thompson），近日驚喜發現自家花園裡的「恐龍樹」首次結籽，每顆種子市值達13美元（約新台幣394元），市值超過6716美元（約台幣21萬元）。

根據《紐約郵報》報導，湯普森夫婦在2010年僅以94美元（約新台幣2854元）購入一株沃勒邁松（Wollemi pine）幼苗，當時僅45公分高。在夫妻倆多年細心照料下，如今這株稀有古老樹木已長至13呎（約4公尺），並在今年首次開花結果。

沃勒邁松被譽為「恐龍樹」，歷史可追溯至9千萬年前，原本被認為早在霸王龍（T. rex）時代就已滅絕。直到1994年，科學家在澳洲雪梨（Sydney）以西125英里處才發現倖存族群，之後陸續將幼苗與插枝販售至世界各地。

本週，帕梅拉驚喜發現家中恐龍樹上的五個大型毬果，各自產出約百顆種子。她回憶，「幾天前，我碰到一個母毬果，沒想到種子如雨般落進我手心，真是令人興奮！這是一棵從恐龍時代存活至今的古老樹種，能收集到它的種子實在太難得了，我一定會試著讓它們發芽。」

她也透露，部分小毬果大小如高爾夫球，可能今年不會結果，但明年有機會開花結果。對於今年的收成，她坦言「非常驚訝」。

湯普森夫婦表示，「我曾看到有小樹苗賣到超過1343美元（約台幣4.5萬元），就知道它們有多稀有。我們計劃把種子分成5到6顆一包，線上販售，每包7美元，也就是每顆大概1美元，雖然有些網路商家賣得比這高很多，但我們希望能讓更多人負擔得起，同時又能幫慈善機構籌款。至於這些種子究竟能不能長成健康的樹，還需要時間來驗證。」

沃勒邁松屬於南洋杉科，兼具雄性與雌性毬果，因其史前血統，被暱稱為「恐龍樹」。湯普森夫婦也將在本週日（8月24日）開放自家庭園，參與「全國花園計畫」（National Garden Scheme），讓民眾能親眼見證這株史前奇樹的珍貴種子。

至於這株「搖錢樹」未來的潛力，退休脊椎外科醫師阿利斯泰爾打趣地說，「這真的證明了錢可以長在樹上！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億
小草進化！民眾黨推核三公投有收穫　練兵增基層曝光
男載妹「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳
大罷免31：0＋核三公投未過　外媒反應一次看
「武嶺麥田圈」真相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

俄3小時攔截32架無人機！　莫斯科多處機場暫停運作

公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

俄3小時攔截32架無人機！　莫斯科多處機場暫停運作

公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

疑誤打排檔！苗栗85歲男駕駛爆衝畫面曝　撞內車道2車2人送醫

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

玩花蓮海洋公園「學生最低0元」　9月起軍人憑證免費

9月開學「新型專班錄取率僅兩成」　教育部釋疑：企業選才慎重

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店進帳1億

住飯店怕髒！用品自備「行李箱又塞爆」　網曝1招解：可以節省空間

3個月2起人船碰撞釀1死2重傷　民團籲訂定「人船避碰規則」

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

【無照男害命】台中28歲男等紅燈被撞飛亡

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

9000萬年前「恐龍樹」重生　種子市值20萬

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

退休夢碎！為孫燒掉百萬　晚年變打工仔

日本又見熊殺人　73歲婦倒垃圾遇襲身亡

成田機場安檢系統一度癱瘓！旅客卡安檢口

霸凌女同學發死亡威脅　9歲男童遭懲處

更多熱門

相關新聞

一起掛網玩遊戲　男突聽到「線上好友被殺害」

一起掛網玩遊戲　男突聽到「線上好友被殺害」

芬蘭普馬拉(Puumala)發生一起離奇命案，一名英國男子在家玩線上遊戲時，發現線上好友，一名居住在芬蘭的32歲女子突然遭闖入家中的男子殺害，男子還用芬蘭語和他講話，由於後來聯繫不到朋友，他只好以電子信件方式跨海向芬蘭警方報案。

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

歐10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

歐10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

美歐規劃戰後方案　英擬派兵守烏領空港口

美歐規劃戰後方案　英擬派兵守烏領空港口

關鍵字：

稀有植物古老樹木恐龍樹英國夫妻

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面