9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

記者張方瑀／綜合報導

英國伍斯特郡（Worcestershire）威琴福德（Wichenford）一對退休夫妻帕梅拉（Pamela Thompson）與阿利斯泰爾．湯普森（Alistair Thompson），近日驚喜發現自家花園裡的「恐龍樹」首次結籽，每顆種子市值達13美元（約新台幣394元），市值超過6716美元（約台幣21萬元）。

根據《紐約郵報》報導，湯普森夫婦在2010年僅以94美元（約新台幣2854元）購入一株沃勒邁松（Wollemi pine）幼苗，當時僅45公分高。在夫妻倆多年細心照料下，如今這株稀有古老樹木已長至13呎（約4公尺），並在今年首次開花結果。

沃勒邁松被譽為「恐龍樹」，歷史可追溯至9千萬年前，原本被認為早在霸王龍（T. rex）時代就已滅絕。直到1994年，科學家在澳洲雪梨（Sydney）以西125英里處才發現倖存族群，之後陸續將幼苗與插枝販售至世界各地。

本週，帕梅拉驚喜發現家中恐龍樹上的五個大型毬果，各自產出約百顆種子。她回憶，「幾天前，我碰到一個母毬果，沒想到種子如雨般落進我手心，真是令人興奮！這是一棵從恐龍時代存活至今的古老樹種，能收集到它的種子實在太難得了，我一定會試著讓它們發芽。」

她也透露，部分小毬果大小如高爾夫球，可能今年不會結果，但明年有機會開花結果。對於今年的收成，她坦言「非常驚訝」。

湯普森夫婦表示，「我曾看到有小樹苗賣到超過1343美元（約台幣4.5萬元），就知道它們有多稀有。我們計劃把種子分成5到6顆一包，線上販售，每包7美元，也就是每顆大概1美元，雖然有些網路商家賣得比這高很多，但我們希望能讓更多人負擔得起，同時又能幫慈善機構籌款。至於這些種子究竟能不能長成健康的樹，還需要時間來驗證。」

沃勒邁松屬於南洋杉科，兼具雄性與雌性毬果，因其史前血統，被暱稱為「恐龍樹」。湯普森夫婦也將在本週日（8月24日）開放自家庭園，參與「全國花園計畫」（National Garden Scheme），讓民眾能親眼見證這株史前奇樹的珍貴種子。

至於這株「搖錢樹」未來的潛力，退休脊椎外科醫師阿利斯泰爾打趣地說，「這真的證明了錢可以長在樹上！」