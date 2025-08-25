豐原火警情侶雙亡！警去年獲報2人酒後吵架　女死者家屬難置信

▲李姓男子、張姓女子今天凌晨葬身火場，張女家屬上午趕往現場協助處理。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區今天（25日）凌晨發生火警，圓環東路一處出租透天厝疑2樓套房起火，造成一對情侶李姓男子、張姓女子死亡。消防在租屋處內發現酒瓶，警方在去年也獲報2人因酒後發生大聲爭執；張女家屬今上午則說，不知她會喝酒，也對男朋友狀況不了解。詳細案情及起火原因由檢警消調查。

火警現場為4樓加蓋透天厝，張女（58歲）與李男（53歲）被發現陳屍於2樓套房，已成焦屍。張女的哥哥、嫂子、姊姊，今天上午接獲警方通知，前往現場協助處理。

▲圓環東路一處4樓加蓋透天厝火警今天凌晨3時許發生火警。（圖／民眾提供）



哥哥說，妹妹與家裡感情不錯，但沒住在家裡，因需要照顧罹患失智的母親辭去工作，下午、晚上會回家照顧母親，不過晚上就離開家。哥哥也說，家人不知張女在外租屋，雖知道有交男友，但對男友的情形不了解，今天出事了才知道張女住在這。

據了解，張女、李男是情侶關係，但警方在去年10月間獲報，2人在晚上10時許因喝醉酒發生爭吵，聲音大到鄰居報案，不過雙方事後未聲請家暴或保護令。消防勘查火警現場時，在租屋處內發現酒瓶；但家屬說，張女根本不會喝酒，從未見過張喝酒。

消防局於今天凌晨3時許獲報，圓環東路一處4樓加蓋透天厝火警，出動潭子、石崗、第一大隊、豐南、豐原、頭家厝等消防家對，共16車32人前往搶救，並在2樓後側房間發現張、李，已明顯死亡未送醫。現場燃燒2樓家具及雜物，燃燒面積約4平方公尺，詳細起火原因由火調釐清。