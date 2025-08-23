　
社會 社會焦點 保障人權

吉普車闖萬大溪陷急流！27歲男被沖走「活埋車旁」慘死

▲吉普車闖萬大溪溯溪釀命案，一名男子不幸溺斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲吉普車闖萬大溪溯溪釀命案，一名男子不幸溺斃。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣仁愛鄉萬大溪今（23）日中午發生一起溯溪意外，一輛吉普車在探路時陷落急流，駕駛下車查看後卻不幸失蹤。消防人員歷經2小時搜救，終於在車輛旁發現駕駛遺體，確認為27歲孫姓男子，救援人員迅速將罹難者大體打包穩固並帶至岸邊後交由警方接手。

南投縣消防局表示，事故發生在12時10分，當時共有3輛吉普車進入萬大溪進行溯溪活動，其中最前方車輛在河道中卡住，孫姓駕駛下車查看時遭急流沖走，同行友人見狀急報案求援。仁愛分隊隨即出勤，由小隊長王錫光率5名警消趕赴現場，並申請中心碑分隊急流救生教官孫耀亭支援。

▲吉普車闖萬大溪溯溪釀命案，一名男子不幸溺斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於近期受颱風與豪雨影響，萬大溪河床崎嶇、支流錯綜，搜救過程困難重重。救援人員於14時7分抵達事故地點後，渡溪接近受困車輛，研判孫男可能受困於駕駛側車門。14時35分，救援人員果然在駕駛座外側觸摸到孫男右小腿，但大部分身軀已被砂石掩埋。

消防人員一度嘗試徒手挖掘，卻因水勢湍急、泥沙淤積難以進行，所幸在下游工地協調到怪手協助。救援人員先以繩索固定遺體，隨後在怪手拉抬車輛的同時，成功將罹難者遺體浮出水面。大體被立即打包穩固後，移交警方進一步處理。

南投縣消防局提醒，近期溪水受豪雨影響水勢湍急，萬大溪更屬危險水域，呼籲民眾切勿擅闖溪流從事高風險活動，以免發生憾事。

▲吉普車闖萬大溪溯溪釀命案，一名男子不幸溺斃。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投1轎車墜200公尺深山谷　4人受困

南投1轎車墜200公尺深山谷　4人受困

南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責任

