生活 生活焦點

西瓜不能吃太多！營養師曝過量下場

▲▼紅肉西瓜和黃肉西瓜哪個較營養。（圖／Unsplash、Pexels）

▲西瓜是消暑聖品，不過營養師高敏敏提醒，千萬不要吃太多。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

夏天最消暑的水果莫過於西瓜，營養師高敏敏指出，西瓜雖然清甜多汁，但一天建議僅攝取1至3份，一份約為飯碗八分滿，且要分次食用，避免一次吃過量。西瓜水分含量超過九成，能補水、降溫，並含有維生素C、鉀與瓜胺酸，有助代謝、消水腫與舒緩疲勞。

在營養價值上，紅肉與黃肉西瓜各具特色。紅肉西瓜的維生素A與β-胡蘿蔔素含量較高，對皮膚與眼睛健康有幫助；黃肉西瓜則富含瓜胺酸，可轉換為精胺酸，幫助血管放鬆，舒緩情緒。

▲▼營養師教吃西瓜。（圖／Unsplash）

▲西瓜是消暑聖品，不過營養師高敏敏提醒，千萬不要吃太多。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

比較營養數據，紅肉西瓜每100克約32大卡，鉀含量121毫克，β-胡蘿蔔素高達412微克；黃肉西瓜則為29大卡，雖β-胡蘿蔔素僅1微克，但瓜胺酸含量明顯較高。

高敏敏提醒，雖然西瓜是消暑聖品，但切勿整顆抱著吃，以免造成血糖波動、腸胃不適，甚至增加腎臟與水腫的負擔。特別是血糖控制、腸胃敏感或正進行減脂的人，更要注意攝取份量。她強調，紅肉與黃肉西瓜各有優勢，適量享用才能同時兼顧美味與健康。

 
