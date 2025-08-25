　
民生消費

橘色瓶身美到犯規！超商最新「顏值系茶飲」網推質感爆棚必收

▲▼統一茶裏王。（圖／記者周宸亘攝）

▲茶裏王「半熟金萱」亮橘瓶身宛如時尚精品，被網友封為「瓶裝茶界精品」！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

近期一款半熟金萱烏龍茶在超商掀起「顏值效應」，不少人直呼在超商冰櫃前被它的外型瞬間吸引，飽和不刺眼的亮橘色系，搭配極簡與霧感的透明瓶身，宛如精品時尚配件般的質感設計，成為焦點，讓人眼睛為之一亮。真的會想封它為「瓶裝茶界的輕奢精品」，但其實入手只需要銅板價，而且瓶身顏值逆天到路過的人都忍不住多看幾眼，整個CP值爆表！

不只顏值爆表「口感也完勝」！秒成上班族最愛
市面上標榜無糖的茶飲不少，但要做到「無糖無香料、茶香明顯、不澀口，還能自然回甘」卻相當稀有。茶裏王「半熟金萱」不只瓶身好看，茶韻口感也迅速征服手搖飲控的挑剔味蕾！

主打精選著涎金萱茶，經過小綠葉蟬細膩叮咬後，散發出自然蜜香氣，再以獨門「四段萃茶工序」，前三段堆疊茶香、第四段激發茶韻，保留茶葉的柔潤清香，達到順口回韻的最佳平衡。讓人能同時感受茶的厚度與清透，忍不住一口接一口。嚐鮮過的網友都直言，「無糖喝起來蠻順口的欸 真的有淡淡蜜香」、「無糖好喝不會澀！」

▲▼統一茶裏王。（圖／記者周宸亘攝）

▲蜜香清新、回甘不澀口的「半熟金萱」，讓嚐鮮過的網友都直言，「喝的時候就像躺在滿滿茶香果園裡，清香甘甜不斷散發整個口腔！」

時尚與茶飲的交會，帶你遇見日常裡的高級小確幸！
夏季的炎熱與忙碌，最需要一點小確幸來平衡生活，看到「半熟金萱」那抹亮橘色，就能讓心情立刻被點亮！不論是會議前的清爽提神，運動後的清涼補給，還是夜晚追劇時的低負擔享受，「半熟金萱」都能以高質感之姿完美融入。

還沒邂逅過這抹橘色質感的人，不妨就近在超商入手，感受一下這瓶被譽為「瓶裝茶界新精品」的迷人魅力。

橘色瓶身茶飲新潮流茶飲爆紅瓶裝茶超商顏值

