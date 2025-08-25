劍指柯建銘？　段宜康：沒有人可以自稱無可替代

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免大失敗後，民進黨檢討聲浪不斷，在黨團幹事長吳思瑤表態不續任後，力推罷免的總召柯建銘也被討論是否該辭職負責，柯建銘則回應「什麼要檢討？130萬連署，大民意都起來了，逼宮是部分媒體炒作，朝小野大時要團結，總召任期是一年的」。而新潮流要角、前立委段宜康今(25日)則發文表示，「沒有哪個人，可以說自己無可替代，這才是內部民主」，引起外界聯想。

大罷免落幕，民進黨進入檢討和改組階段，幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴和郭昱晴以及副幹事長林楚茵皆已表態，將卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團等。

總召柯建銘24日接受《ETtoday新聞雲》電訪，他也回應「外界聲浪逼宮辭去總召」，柯建銘反問，什麼逼宮？講話講清楚，「那是中時、聯合報在炒作的，不要隨之起舞」，他也強調，「黨團就是在朝小野大時要增加團結、不斷戰鬥，就這樣而已」。

柯建銘強調，大罷免大成功，什麼要檢討？130萬連署，大民意都起來了，所有人民都站出來反共護台。他也說，謝謝指教，總召任期是一年的。

而新潮流要角、前立委段宜康今日發文表示，「沒有哪個人，可以說自己無可替代，這才是內部民主」。引起外界聯想是否暗示柯建銘該辭去幒召，媒體人周玉蔻也留言「跟主席說」。

網友也留言表示「我怎麼覺得是柯總召」、「該走人就要走人」、「柯的形象真的太差了」、「柯建銘再不辭任不分區就等著繼續給選票提款機」。

▼段宜康。（圖／資料照）