男買茶葉蛋刷不過遭嫌「手機太破」　下一秒8+9暖舉全網感動

▲男到超商買茶葉蛋，結帳遇到暖男。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／董美琪報導

有網友近日分享在超商遇到的一場溫暖經驗。網友透露，自己到超商買茶葉蛋時，結帳使用LINE Pay卻一直刷不過，後方排隊的「8+9」忍不住出聲抱怨。但沒想到對方並未繼續刁難，反而主動替他把錢付掉，出乎意料的舉動立刻掀起討論，發文也高達16萬讚，近3千則留言。

原PO表示，當天想買一顆茶葉蛋，但結帳時使用LINE Pay一直無法成功，排在後頭的一名「8+9」等得不耐煩，忍不住脫口而出：「你這支手機也太破了吧！」

面對這樣的話，原PO只能苦笑解釋：「不好意思，因為家裡狀況不好，實在沒錢換新手機，耽誤到你真抱歉，你先結吧。」沒想到對方聽完愣了一下，沒有再繼續抱怨，反而在結帳時乾脆連茶葉蛋的錢一併付清，讓原PO既驚訝又感動。

他事後感慨，這件小事帶給自己兩個啟發：第一，有時候退一步、表現弱勢，比正面衝突更能化解緊張；第二，全家便利商店的LINE Pay並非所有銀行卡都能支援。他也坦言，原本對「8+9」有些刻板印象，但這次的遭遇徹底顛覆了想法。

這段經歷曝光後，在網路上掀起熱烈討論，許多網友也分享過去與「8+9」的互動經驗。有網友回憶，曾經情緒低落坐在路邊哭泣，一位「8+9」竟買了珍奶和香水安慰她；還有人提到，生意清淡時，一名「8+9」直接豪氣喊：「我包100份蔥油餅！」並鼓勵「開店不容易，要加油。」讓他差點當場落淚。

甚至還有人笑說，紅燈時不小心和「8+9」對眼，對方嚴肅地問「看什麼？」他急忙回：「覺得你車改得很帥！」結果「8+9」立刻害羞回應：「隨便亂改啦，便宜貨啦。」反差的反應讓人覺得又可愛又好笑。不少網友直呼：「很多8+9其實很講義氣」、「外表看起來凶，但內心卻很溫暖」、「別用刻板印象去定義人」。