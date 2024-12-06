　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

倫敦神秘密室解謎現身台北！你能順利闖關找回失竊王冠嗎？

▲▼茶裏王,伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／取自影片）

▲不少人的人生夢想清單，是聖誕節時漫步在歐洲浪漫街頭。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

許多忙碌的上班族心中都有個夢想，嚮往聖誕節時漫步在歐洲浪漫街頭，感受雪花輕盈飄落的美麗景致，現在，茶裏王實現你的聖誕節歐洲夢！茶裏王邀請《即新聞》主持人小孟和V仔，在充滿倫敦風情的霧都探險展開一場精彩刺激的「尋找失竊王冠」冒險，小孟和V仔接受委託後，將化身成19世紀的神秘探險家，透過趣味解謎找回女王失竊的珍貴王冠，讓女王能順利出席盛大的聖誕舞會，成功挑戰後，還能獲得一次免費拍貼機體驗，留下難忘的紀念。

▲▼茶裏王,茶裏王伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／翻攝自影片）

▲小孟和V仔開心喝茶裏王伯爵紅茶。

聽到可以去到歐洲，小孟和V仔開心喝起茶裏王伯爵紅茶，並來到台北時代百貨限定推出的愛．Sharing活動，這場年度嘉年華不但完美重現倫敦風情，還設計了充滿聖誕氣息的尋寶遊戲，每個人都能在充滿英倫氣氛的街景來一場密室解謎遊戲！

▲▼茶裏王,伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／取自影片）

▲充滿英倫風情的「霧都探險」彷彿真的穿越到了19世紀的倫敦。

充滿英倫風情的「霧都探險」讓小孟和V仔驚呼連連，精緻的家具、栩栩如生的油畫，彷彿真的穿越到了19世紀的倫敦，愛拍照的兩人忍不住在精緻的場景中大拍網美照，直呼：「我們真的穿越了嗎？」這次他們可不是來觀光，而是化身福爾摩斯，挑戰四個精心設計的關卡，每個場景都是一個獨立的謎題，透過線索卡，小孟和V仔一步步解開謎團。

▲▼茶裏王,伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／取自影片）

▲關卡1：偵探辦公桌區。

▲▼茶裏王,茶裏王伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／翻攝自影片）

▲關卡2：西洋棋盤。

進入室內後來到第一關，偵探辦公桌區從桌上的案件委託書到牆上的文件裝飾都看起來相當可疑，小孟和V仔認真研究每個地方，種種蛛絲馬跡讓他們忙個不停，但認真調查案件沒多久，兩人還是被絕美的歐洲佈置氛圍吸引住，忍不住坐在高雅的沙發區來場貴婦下午茶時光，一邊品嚐茶裏王伯爵紅茶配司康，一邊輕鬆破解了第二關。（註：「現場請勿久坐及用餐」）

▲▼茶裏王,伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／取自影片）

▲關卡3：女王畫像。

緊接著來到第三關，關卡是女王畫像，場景中的各個畫像看似端莊典雅，卻暗藏玄機！小孟和V仔絞盡腦汁，在畫像前研究許久，終於發現了關鍵線索！V仔忍不住說：「這一關真的超難！推薦大家一定要來體驗一下，才能感受到燒腦的快感！」 經過一番激烈的腦力激盪，他們成功破解了女王畫像的謎題！

終於來到最後一關，眼前是神秘莫測的「線索牆」！小孟和V仔再次陷入困境，線索就像躲起來玩捉迷藏一樣，怎麼也找不到！使用神奇的道具後，隱藏在牆上的數字終於現身，讓他們成功解開謎題，解鎖任務後的最大福利來了！獲得夢寐以求的免費拍貼機會，愛拍照的兩人簡直樂翻天！琳琅滿目的拍貼框讓他們挑選困難症發作，最後玩得不亦樂乎，還拍了超好玩的拍貼機三連拍，留下這趟冒險的超可愛紀念！

▲▼茶裏王,伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／取自影片）

▲小孟和V仔成功解開謎題。

▲▼茶裏王,伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／取自影片）

▲獲得免費拍貼機會。

小孟和V仔一起體驗了茶裏王的「霧都探險」，兩人都覺得好玩又有趣，彷彿瞬間穿越時空，直接踏進19世紀的英國倫敦街頭，還原度爆表！現在，台北時代百貨愛．Sharing的超夯活動已經熱力開跑，從即日起一直到12月31日都有，想感受這股濃濃英倫風情的朋友，趕快抓緊時間來一起探險吧！

▲▼茶裏王,茶裏王伯爵紅茶,即新聞,茶裏王霧都探險。（圖／翻攝自影片）

＊了解更多：https://bit.ly/4i9X8Ng

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
24歲超商女店員遭砸臉！　牙斷、頭部受傷
查330億「阿福錢包」盯上陳梅慧　專家曝關鍵內幕
尹錫悅派「斬首部隊」肅清政敵！他搭直升機前才知情
快訊／新北某國中11天爆2起墜樓！女學生搶救中
中山美穗「疑溺水身亡」　經紀公司發聲了
快訊／新北28歲男摔進攪拌機！　左腳嚴重攪爛
快訊／桃園微電車女騎士遭大車輾斃　現場留大片血跡
南韓國防部宣布：3司令官被停職

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超夯送禮曝光！人氣茶飲推出5款「限定新包裝」網友大推必BUY

21風味館「烤雞買1送1」　雙12優惠今起開跑

中華電信網路門市X《音速小子3》體驗5G駕馭飛行！抽萬元購物金、電影票及周邊好禮

倫敦神秘密室解謎現身台北！你能順利闖關找回失竊王冠嗎？

法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

家樂福獨賣料理包！「紅酒燉牛肉」可搭麵包　1餐不到50元超省

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

7-11「寶可夢大集合」！鮮食、冰品、周邊齊發　皮卡丘包裝超萌

超商咖啡雙12優惠「大美式46杯1212元」　一口氣狂省800元

全聯「泡麵大集合」最低6元！2024年「熱銷排行榜TOP 5」出爐

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

21風味館「烤雞買1送1」　雙12優惠今起開跑

中華電信網路門市X《音速小子3》體驗5G駕馭飛行！抽萬元購物金、電影票及周邊好禮

倫敦神秘密室解謎現身台北！你能順利闖關找回失竊王冠嗎？

法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

家樂福獨賣料理包！「紅酒燉牛肉」可搭麵包　1餐不到50元超省

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑！買炸雞桶免費吃披薩

7-11「寶可夢大集合」！鮮食、冰品、周邊齊發　皮卡丘包裝超萌

超商咖啡雙12優惠「大美式46杯1212元」　一口氣狂省800元

全聯「泡麵大集合」最低6元！2024年「熱銷排行榜TOP 5」出爐

超商開賣福袋抽「台積電股票」！最低100元就能抽　還有iPhone16

任達華公開合體180cm愛女！　曝超強學歷「就讀超級精英大學」

中山美穗曾被譽「日本無嫁之寶」　金城武：追不到她會很挫敗

新買狗窩只能放屁股！　薩摩耶不嫌棄「媽買的我都愛」

周杰倫公司突發3點公告「勿站椅上」！　林襄、李芷霖遭網點名

許皓鋐圍棋國手賽6連霸　差1冠成2000年後台灣首位「完全制霸」

承襲父親的橄欖球夢　台大林頎衡、曹立品元坤盃拚連霸

醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

長期失業怪老爸！逆子險弒父「整顆頭快打爛」　法官重判12年

卡位交通紅利　雙北3條捷運新線房價有撐

明起北東濕涼「最凍時刻探12度」　下波更冷挑戰冷氣團

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

消費熱門新聞

拿坡里「買1送1」雙12優惠開跑

超商咖啡雙12優惠　大美式46杯1212元

全聯「泡麵大集合」最低銅板價6元

7-11寄杯買10送10、全家咖啡買6送6

超商開賣福袋抽「台積電股票」

7-11寶可夢霜淇淋、飯糰、周邊齊發！

只限今天！超商咖啡買7送7、買3送3

漢堡王2大限時優惠迎戰雙12

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

達美樂「起司火山披薩」回歸

超商首見！全家推「炸雞桶」部位任選

家樂福期間限定現煮便當68元超省

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

繼光香香雞買1送1限定8天搶

更多熱門

相關新聞

低配版《黑白大廚》之戰超失控！

低配版《黑白大廚》之戰超失控！

影集「黑白大廚」正夯，各路頂尖廚師化身黑白湯匙進行料理比拼，每道料理看了都讓人直流口水。這次《街訪突即隊》也決定復刻黑白大廚中那些經典的菜色，選手派出了低配版黑湯匙料理狂人鹹魚、低配版白湯匙中華料理女神雅憶，評審更請到了低配版料理美食佳白腫圓，究竟能不能成功復刻成功呢！

很能裝、超好拖　解鎖利百代行李箱多功能用法

很能裝、超好拖　解鎖利百代行李箱多功能用法

人氣茶飲推出5款限定新包裝　網友大推必BUY

人氣茶飲推出5款限定新包裝　網友大推必BUY

超商無糖茶銷售常勝軍再推新品

超商無糖茶銷售常勝軍再推新品

即／晚安小雞柬埔寨直播失聯　刑事局：未接獲家屬求援

即／晚安小雞柬埔寨直播失聯　刑事局：未接獲家屬求援

關鍵字：

茶裏王茶裏王伯爵紅茶即新聞茶裏王霧都探險

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面