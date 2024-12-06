倫敦神秘密室解謎現身台北！你能順利闖關找回失竊王冠嗎？

▲不少人的人生夢想清單，是聖誕節時漫步在歐洲浪漫街頭。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

許多忙碌的上班族心中都有個夢想，嚮往聖誕節時漫步在歐洲浪漫街頭，感受雪花輕盈飄落的美麗景致，現在，茶裏王實現你的聖誕節歐洲夢！茶裏王邀請《即新聞》主持人小孟和V仔，在充滿倫敦風情的霧都探險展開一場精彩刺激的「尋找失竊王冠」冒險，小孟和V仔接受委託後，將化身成19世紀的神秘探險家，透過趣味解謎找回女王失竊的珍貴王冠，讓女王能順利出席盛大的聖誕舞會，成功挑戰後，還能獲得一次免費拍貼機體驗，留下難忘的紀念。

▲小孟和V仔開心喝茶裏王伯爵紅茶。

聽到可以去到歐洲，小孟和V仔開心喝起茶裏王伯爵紅茶，並來到台北時代百貨限定推出的愛．Sharing活動，這場年度嘉年華不但完美重現倫敦風情，還設計了充滿聖誕氣息的尋寶遊戲，每個人都能在充滿英倫氣氛的街景來一場密室解謎遊戲！

▲充滿英倫風情的「霧都探險」彷彿真的穿越到了19世紀的倫敦。

充滿英倫風情的「霧都探險」讓小孟和V仔驚呼連連，精緻的家具、栩栩如生的油畫，彷彿真的穿越到了19世紀的倫敦，愛拍照的兩人忍不住在精緻的場景中大拍網美照，直呼：「我們真的穿越了嗎？」這次他們可不是來觀光，而是化身福爾摩斯，挑戰四個精心設計的關卡，每個場景都是一個獨立的謎題，透過線索卡，小孟和V仔一步步解開謎團。

▲關卡1：偵探辦公桌區。

▲關卡2：西洋棋盤。

進入室內後來到第一關，偵探辦公桌區從桌上的案件委託書到牆上的文件裝飾都看起來相當可疑，小孟和V仔認真研究每個地方，種種蛛絲馬跡讓他們忙個不停，但認真調查案件沒多久，兩人還是被絕美的歐洲佈置氛圍吸引住，忍不住坐在高雅的沙發區來場貴婦下午茶時光，一邊品嚐茶裏王伯爵紅茶配司康，一邊輕鬆破解了第二關。（註：「現場請勿久坐及用餐」）

▲關卡3：女王畫像。

緊接著來到第三關，關卡是女王畫像，場景中的各個畫像看似端莊典雅，卻暗藏玄機！小孟和V仔絞盡腦汁，在畫像前研究許久，終於發現了關鍵線索！V仔忍不住說：「這一關真的超難！推薦大家一定要來體驗一下，才能感受到燒腦的快感！」 經過一番激烈的腦力激盪，他們成功破解了女王畫像的謎題！

終於來到最後一關，眼前是神秘莫測的「線索牆」！小孟和V仔再次陷入困境，線索就像躲起來玩捉迷藏一樣，怎麼也找不到！使用神奇的道具後，隱藏在牆上的數字終於現身，讓他們成功解開謎題，解鎖任務後的最大福利來了！獲得夢寐以求的免費拍貼機會，愛拍照的兩人簡直樂翻天！琳琅滿目的拍貼框讓他們挑選困難症發作，最後玩得不亦樂乎，還拍了超好玩的拍貼機三連拍，留下這趟冒險的超可愛紀念！

▲小孟和V仔成功解開謎題。

▲獲得免費拍貼機會。

小孟和V仔一起體驗了茶裏王的「霧都探險」，兩人都覺得好玩又有趣，彷彿瞬間穿越時空，直接踏進19世紀的英國倫敦街頭，還原度爆表！現在，台北時代百貨愛．Sharing的超夯活動已經熱力開跑，從即日起一直到12月31日都有，想感受這股濃濃英倫風情的朋友，趕快抓緊時間來一起探險吧！

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