盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨點名台中市長盧秀燕接任下屆黨魁，但盧今（24日）宣布，中部受美國關稅重創，尤其以台中為核心，她必須堅守崗位，因此無法參選國民黨主席。對此，國民黨台中立委黃健豪說，作為台中市民代都會支持她的決定，國民黨主席不是指定接班制，且擔任黨主席跟是否承擔重任並沒有必然關係，只要所有從政同志大家一起合作、分進合擊，國民黨就能重新再造，國家就有未來。

國民黨主席4年一任，中常會上月30日通過黨主席與黨代表選舉相關辦法，黨主席候選人登記時間為9月4日、5日，10月18日進行投開票，並將於11月1日第22屆全國代表大會上辦理黨主席交接。盧秀燕被視為下屆國民黨黨魁熱門人選，朱立倫昨在大罷免「31:0」結果出爐後在黨中央宣布，「這是我順利交棒、放心交棒的時刻，我要在這邊，非常誠摯地懇請盧秀燕承擔重棒、承擔重責大任」，因為盧秀燕的務實、溫暖，正是此刻台灣最需要的穩定力量。

但盧秀燕24日受訪時說，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這埸經濟危機，中部地區是首當其衝，包括機械、精密機械等行業遭遇最大打擊，尤其以台中為核心，所以她必須堅守崗位，「我曾說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到！也因此，我無法參選國民黨黨主席」。

對此，黃健豪回應，盧秀燕正式對外宣布不參選黨主席，作為台中市民代都會支持她的決定，尤其面對美高關稅，中部許多中小企業受第一線衝擊，有幾十萬家庭跟人口受影響，所以市長現階段最需要處理的是經濟問題而非政治問題，他認為這是盧最後決定不參選最主要原因。

黃健豪表示，國民黨現在最需要是分進合擊、分工合作，每位政治領袖跟政治人物在自己崗位上扮演好自己該扮演的角色，積極回應民意，「我想民眾就會支持我們」。所以不管未來黨主席人選、2026及2028提名，都需要公正無私提名，是最好且能回應民意人選，這樣國民黨就有機會重生再造。

黃健豪指出，國民黨主席不是指定接班制，最後還是有資格的人、有希望能競選黨主席的人都來參選，獲得多數民意跟黨員支持就能當選黨主席，帶領國民黨往下一階段邁進。



黃健豪強調，擔任黨主席跟是否承擔重任並沒有必然關係，從2024大選到2025反惡罷，看出盧秀燕完全沒有任何黨職，但在任何輔選場合跟整合時，盧都出手幫手，「很多人都受過她幫忙，包括站台也好，包含協調人事也好」，盧在黨有難、很多黨籍同志需要幫忙時，一定是第一時間跳出來幫忙大家，所以是否擔任黨主席跟要不要承擔重任沒有必然關係，只要所有從政同志大家一起合作、分進合擊，國民黨就能重新再造，國家就有未來。

另外，《ETtoday東森新聞雲》也詢問黃健豪，是否會希望或請朱立倫留任？黃健豪說：「不會，尊重朱立倫主席交棒的決心。」