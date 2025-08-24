　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

▲盧秀燕24日宣布不參選國民黨主席，黃健豪表示支持。（資料照／記者許權毅攝）

▲盧秀燕24日宣布不參選國民黨主席，黃健豪表示支持。（資料照／記者許權毅攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨點名台中市長盧秀燕接任下屆黨魁，但盧今（24日）宣布，中部受美國關稅重創，尤其以台中為核心，她必須堅守崗位，因此無法參選國民黨主席。對此，國民黨台中立委黃健豪說，作為台中市民代都會支持她的決定，國民黨主席不是指定接班制，且擔任黨主席跟是否承擔重任並沒有必然關係，只要所有從政同志大家一起合作、分進合擊，國民黨就能重新再造，國家就有未來。

國民黨主席4年一任，中常會上月30日通過黨主席與黨代表選舉相關辦法，黨主席候選人登記時間為9月4日、5日，10月18日進行投開票，並將於11月1日第22屆全國代表大會上辦理黨主席交接。盧秀燕被視為下屆國民黨黨魁熱門人選，朱立倫昨在大罷免「31:0」結果出爐後在黨中央宣布，「這是我順利交棒、放心交棒的時刻，我要在這邊，非常誠摯地懇請盧秀燕承擔重棒、承擔重責大任」，因為盧秀燕的務實、溫暖，正是此刻台灣最需要的穩定力量。

但盧秀燕24日受訪時說，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這埸經濟危機，中部地區是首當其衝，包括機械、精密機械等行業遭遇最大打擊，尤其以台中為核心，所以她必須堅守崗位，「我曾說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到！也因此，我無法參選國民黨黨主席」。

對此，黃健豪回應，盧秀燕正式對外宣布不參選黨主席，作為台中市民代都會支持她的決定，尤其面對美高關稅，中部許多中小企業受第一線衝擊，有幾十萬家庭跟人口受影響，所以市長現階段最需要處理的是經濟問題而非政治問題，他認為這是盧最後決定不參選最主要原因。

黃健豪表示，國民黨現在最需要是分進合擊、分工合作，每位政治領袖跟政治人物在自己崗位上扮演好自己該扮演的角色，積極回應民意，「我想民眾就會支持我們」。所以不管未來黨主席人選、2026及2028提名，都需要公正無私提名，是最好且能回應民意人選，這樣國民黨就有機會重生再造。

黃健豪指出，國民黨主席不是指定接班制，最後還是有資格的人、有希望能競選黨主席的人都來參選，獲得多數民意跟黨員支持就能當選黨主席，帶領國民黨往下一階段邁進。

黃健豪強調，擔任黨主席跟是否承擔重任並沒有必然關係，從2024大選到2025反惡罷，看出盧秀燕完全沒有任何黨職，但在任何輔選場合跟整合時，盧都出手幫手，「很多人都受過她幫忙，包括站台也好，包含協調人事也好」，盧在黨有難、很多黨籍同志需要幫忙時，一定是第一時間跳出來幫忙大家，所以是否擔任黨主席跟要不要承擔重任沒有必然關係，只要所有從政同志大家一起合作、分進合擊，國民黨就能重新再造，國家就有未來。

另外，《ETtoday東森新聞雲》也詢問黃健豪，是否會希望或請朱立倫留任？黃健豪說：「不會，尊重朱立倫主席交棒的決心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自嘲「全台灣最多警察追的網紅」！　直播中被上銬帶走
韓職發「啦啦隊卡」被噴：這裡不是台灣！　安芝儇道歉了
沈玉琳血癌！名醫曝自身罹癌經驗　「1原因」簡直慢性自殺
啦啦隊女神道歉了！　親密互動范姜彥豐遭炎上
陳柏惟半年前「要藍委叫學長」！片段被挖　網洗版
快訊／盧秀燕宣布「不選黨主席」：媽媽會留在家！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧秀燕表態拒選黨主席　張亞中酸：朱立倫若不放心可以繼續選

學者拋5看法：AI產業超吃電　現實角度執政黨可能必須轉向

快訊／盧秀燕宣布不選黨主席：媽媽會留在家裡！

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部感謝朱立倫領軍：階段性任務完成

罷免與公投挫敗　林俊憲：執政黨必須回應民意「黨團也應總檢討」

柯建銘該下台？　蘇巧慧：民進黨重要資產「地位無人可取代」

王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

周玉蔻讚：賴清德不遵循蔡英文非核家園　不再猶抱琵琶半遮面

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

大罷免失敗！陳致中「拋3箭」建議賴清德　被拱入閣本尊回應了

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧秀燕表態拒選黨主席　張亞中酸：朱立倫若不放心可以繼續選

學者拋5看法：AI產業超吃電　現實角度執政黨可能必須轉向

快訊／盧秀燕宣布不選黨主席：媽媽會留在家裡！

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部感謝朱立倫領軍：階段性任務完成

罷免與公投挫敗　林俊憲：執政黨必須回應民意「黨團也應總檢討」

柯建銘該下台？　蘇巧慧：民進黨重要資產「地位無人可取代」

王鴻薇挺白推「公投綁大選」　再控4綠委：若留任就無真正檢討敗因

周玉蔻讚：賴清德不遵循蔡英文非核家園　不再猶抱琵琶半遮面

花蓮減碳淨零超前部署！自主機關碳盤查　推動第三方查驗

玩命！國道貨車司機玩手機遊戲半小時　警開罰3000元

日本熊頻攻擊人...《獵熊》漫畫免費公開：繪熊可怕真實模樣

前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！　12.7億合約泡湯僅剩短約選項

熬過8年前男友車禍死別⋯　李裕英生下女兒辦婚禮「低調嫁圈外人」

中國信託銀行董事傳授親子財商知識　文薈館變身超人氣理財遊樂園

大陸特斯拉Model 3「方向燈撥桿回來了」！還推改裝套件解救老車主

隘寮溪暴漲！7人玩漂漂河受困岸邊不敢移動　警消下艇救援

水瓶座有好運！12星座最新運勢　獅子座被美食溫暖

赴日注意！「行李箱之亂」警方出手了　男機場亂丟遭送辦

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

政治熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

大罷免32：0　游淑慧點名他：無臉見人

賴清德4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸幕後軍師角色」

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

女記者被黃國昌嗆　弟PO中指照力挺

核三公投未過關！趙少康點3大關鍵原因

更多熱門

相關新聞

盧拒選黨魁　張亞中酸：朱不放心可以繼續選

盧拒選黨魁　張亞中酸：朱不放心可以繼續選

對於國民黨主席朱立倫昨天懇請台中市長盧秀燕接任國民黨主席，盧秀燕今（24日）受訪時表示，因應關稅衝擊，「最困難的時候，媽媽會留在家，也因此我無法參選國民黨的黨主席」。已經表態參選黨主席的孫文學校總校長張亞中對此諷刺，朱立倫如果放心不下未來可能接任人選，可以再度參選，以確保他現有路線作為可以繼續。

即／盧秀燕不選黨主席：媽媽會留在家裡

即／盧秀燕不選黨主席：媽媽會留在家裡

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部：階段性任務完成

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部：階段性任務完成

拿到31顆無敵星星！蘇一峰：藍營要如履薄冰

拿到31顆無敵星星！蘇一峰：藍營要如履薄冰

罷免失敗「就是民意的聲音」　她點出1關鍵

罷免失敗「就是民意的聲音」　她點出1關鍵

關鍵字：

盧秀燕國民黨朱立倫黃健豪黨主席2028

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

鬼門開！　5生肖財運發了

午後變天！　「雨最大」地區曝

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

藍委31人罷免全數失敗　外媒反應一次看

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面