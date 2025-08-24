　
「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部感謝朱立倫領軍：階段性任務完成

▲國民黨發布核三重啟公投競選宣傳廣告。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨日前發布的核三重啟公投競選宣傳廣告在網路爆紅。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨日前推出「萊爾校長」挺公投CF爆紅，片中大量諷刺情節與隱喻呼應時事引爆網路討論。國民黨新媒體部主任韋淳祐今（24日）透過臉書分享這四年來，這一屆的黨部團隊用汗水與意志力走出來的旅程，在黨主席朱立倫的帶領下，才能毫無後顧之憂地發揮創意，「打完大罷免這場戰役，我們團隊也完成對自己的期待，在這次的階段性任務後，我們團隊中的一些成員將會轉換到新的戰鬥位置，讓黨的戰力更加多元。」

韋淳祐表示，很多人好奇地問，國民黨的改變，是不是請了哪個天才操盤手？或是用了什麼神奇的行銷團隊？但答案是，這從來不存在於一個人或哪一種勝利方程式。它來自於黨內一代又一代，在第一線衝鋒陷陣的戰將；來自於整個團隊在無數個日子裡，用時間與汗水換來的默契。我們經歷失敗，但沒有浪費失敗。我們所有的夥伴頂住壓力與責難，在這四年當中一次次創新與蛻變。也要歸功於每一位在螢幕前、在街頭上，始終不離不棄，為我們加油打氣的支持者，「是你們，給了我們逆風前行的勇氣。」

韋淳祐回首這四年，在朱立倫的帶領下，團隊走過一條艱辛卻光榮的道路。從四大公投、2022地方大選、2024總統國會選舉，到近期的罷免攻防，這個團隊始終在逆境中前行，或許曾遭遇挫敗，但始終「戰而不屈，敗而不潰」。因為我們深知，每一次的挑戰，都是為中華民國的民主奮鬥，為了讓這個百年政黨的基石更加穩固。

韋淳祐說，過去幾年，國民黨有了凌濤、江怡臻、柳采葳 等新世代戰將，在各地注入年輕的監督力量，更讓國會煥然一新，徐巧芯、林沛祥、牛煦庭、廖偉翔、黃健豪、陳菁徽、葛如鈞等專業敢戰的生力軍，組成了史上最年輕、最有戰力的黨團，重返國會最大黨，扛起了監督、制衡走向獨裁的民進黨政府的重責大任！正因為有這些在前線奮戰的同志，我們這群幕後的年輕團隊，才能毫無後顧之憂地發揮創意。新媒體團隊很長一段時間，不被看好，不管藍綠，當時大多數人並不真心相信國民黨真的能改變網路社群的經營。

「很感謝朱立倫主席和這個團隊的每一位長官，總是對我們的策略與創意給予自由的空間。」韋淳祐指出，記得當初報告《萊爾校長》的概念後，朱立倫只提醒「時間很重要」，其他放手去做，短短幾個字就結束這場會面。沒有要求我們自我重複，沒有限制我們的創意，沒有猜疑我們的能力，只給我們實現創意所需要的資源。這背後的本質既是承擔與信任。這份信任，是我們所有新媒體團隊創意的基石。

韋淳祐進一步指出，團隊從不被看好，從跟上時代創設IG、TikTok 、Threads，到創造了國民黨官方臉書十年來最大一波的粉絲增長。當對手想來羞辱這個百年品牌時，我們能不卑不亢，用創意與民意給他們最強的回擊。共同創作的《萊爾校長》、《輸不起就翻桌》、《戒嚴日》等影片，不僅刷新了國民黨YouTube頻道16年來的觀看紀錄，與網友互動二創，更重要的是，我們贏得了那句最讓我們感動的話，「國民黨，真的不一樣了！」一個百年品牌的16年紀錄，既遙遠又好近，遙遠的是改革是需要滴水穿石，通過一次次實驗與嘗試，近的是當我們貼近民意，發揮年輕人的能量，其實成果可以近在咫尺。

韋淳祐認為，這句「不一樣」，屬於每一位給予我們機會的支持者。四年前，我們毅然投身的初衷很簡單：希望能讓大家為國民黨這個品牌感到驕傲。今天，我們可以問心無愧地說，我們沒有辜負各位的支持。打完大罷免這場戰役，我們團隊也完成對自己的期待，在這次的階段性任務後，我們團隊中的一些成員將會轉換到新的戰鬥位置，讓黨的戰力更加多元。團隊的每一次轉身，都是為了迎接更多戰友的加入，這份光榮，屬於大家。

韋淳祐強調，一路走來的過程，總想起電影《喜劇之王》裡周星馳與張柏芝的對話，電影裡，張柏芝看著前方說，「一片漆黑，什麼都看不到」。周星馳回答，「也不是，天亮後，便會很美的。」謝謝每一位幫助過我們的朋友，謝謝我們曾經努力過。前方不是漆黑，而是等待我們用信念去點亮，這條路，希望所有支持國民黨的夥伴們繼續並肩前行。天亮後，一定會很美。

08/23 全台詐欺最新數據

快訊／盧秀燕宣布「不選黨主席」：媽媽會留在家！

