政治 政治焦點

快訊／盧秀燕宣布不選黨主席：媽媽會留在家裡！

記者白珈陽、郭玗潔／台中報導

盧秀燕今(24日)宣布不選黨主席，並兩次強調，她會信守承諾「最困難的時候，媽媽會留在家裡」，認為國民黨應是民主，不是指定、欽點產出主席。

▲盧秀燕不選黨主席。（圖／記者白珈陽翻攝)

▲盧秀燕不選黨主席。（圖／記者白珈陽翻攝)

盧秀燕表示，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這埸經濟危機，中部地區是首當其衝。遭遇最大打擊的行業，包括機械、精密機械、工具機、手工具、自行車、中小企業等等，都是分布在中部地區，尤其以台中為核心。而這些產業、這些製造業在過去半世紀以來，創造了台灣的經濟奇蹟和繁榮，如果他們垮了，台灣經濟也會面臨大衰退、也會產生嚴重的失業問題、經濟問題，甚至千百萬戶的家庭經濟也會受到影響。這場關稅大海嘯已經來臨，台灣經濟正在惡化中，所以她必須堅守崗位，「陪伴我們的產業、陪伴我們的市民度過難關」。

▲▼ 台中市長盧秀燕表態不選黨主席。（圖／記者白珈陽攝，下同）

盧秀燕強調，「我曾說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到！也因此，我無法參選國民黨黨主席！」她也特別謝謝所有愛護、支持、勸進她參選黨主席的好朋友們和民眾。她認為這樣的鼓勵和支持，都是為了台灣好，「即便不選黨主席，只要黨有需要，我都會在！就像國民黨過去大小選戰，我無役不與，而且都全力以赴，因此我不必坐在主席的位置，我也會和大家同一陣線」，最後她也希望台灣能早日平安度過這場經濟風暴，讓人民過好日子，「只要我們堅定信念、團結奮鬥，一定會挺過困難、度過寒冬，期待春暖花開，台灣更好」。

▲▼ 台中市長盧秀燕表態不選黨主席。（圖／記者白珈陽攝，下同）

快訊／盧秀燕宣布「不選黨主席」：媽媽會留在家！

快訊／盧秀燕宣布不選黨主席：媽媽會留在家裡！

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

盧秀燕不選國民黨主席　黃健豪喊支持：這跟承擔重任無必然關係

國民黨主席朱立倫昨點名台中市長盧秀燕接任下屆黨魁，但盧今（24日）宣布，中部受美國關稅重創，尤其以台中為核心，她必須堅守崗位，因此無法參選國民黨主席。對此，國民黨台中立委黃健豪說，作為台中市民代都會支持她的決定，國民黨主席不是指定接班制，且擔任黨主席跟是否承擔重任並沒有必然關係，只要所有從政同志大家一起合作、分進合擊，國民黨就能重新再造，國家就有未來。

盧拒選黨魁　張亞中酸：朱不放心可以繼續選

盧拒選黨魁　張亞中酸：朱不放心可以繼續選

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部：階段性任務完成

「萊爾校長」爆紅　藍新媒體部：階段性任務完成

朱交棒、盧不選？　基層憂2026布局焦慮炸鍋

朱交棒、盧不選？　基層憂2026布局焦慮炸鍋

快訊／再喊要交棒！　朱立倫點名盧秀燕：懇請接任黨主席

快訊／再喊要交棒！　朱立倫點名盧秀燕：懇請接任黨主席

