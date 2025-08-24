快訊／盧秀燕宣布不選黨主席：媽媽會留在家裡！

記者白珈陽、郭玗潔／台中報導

盧秀燕今(24日)宣布不選黨主席，並兩次強調，她會信守承諾「最困難的時候，媽媽會留在家裡」，認為國民黨應是民主，不是指定、欽點產出主席。

▲盧秀燕不選黨主席。（圖／記者白珈陽翻攝)

盧秀燕表示，台灣面臨非常嚴重的美國關稅的重創，這埸經濟危機，中部地區是首當其衝。遭遇最大打擊的行業，包括機械、精密機械、工具機、手工具、自行車、中小企業等等，都是分布在中部地區，尤其以台中為核心。而這些產業、這些製造業在過去半世紀以來，創造了台灣的經濟奇蹟和繁榮，如果他們垮了，台灣經濟也會面臨大衰退、也會產生嚴重的失業問題、經濟問題，甚至千百萬戶的家庭經濟也會受到影響。這場關稅大海嘯已經來臨，台灣經濟正在惡化中，所以她必須堅守崗位，「陪伴我們的產業、陪伴我們的市民度過難關」。

盧秀燕強調，「我曾說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到！也因此，我無法參選國民黨黨主席！」她也特別謝謝所有愛護、支持、勸進她參選黨主席的好朋友們和民眾。她認為這樣的鼓勵和支持，都是為了台灣好，「即便不選黨主席，只要黨有需要，我都會在！就像國民黨過去大小選戰，我無役不與，而且都全力以赴，因此我不必坐在主席的位置，我也會和大家同一陣線」，最後她也希望台灣能早日平安度過這場經濟風暴，讓人民過好日子，「只要我們堅定信念、團結奮鬥，一定會挺過困難、度過寒冬，期待春暖花開，台灣更好」。