嘉義市營利事業銷售額突破三千億　家庭可支配所得連6年創新高

▲▼ 人潮變錢潮創造嘉義市百業共榮，家庭可支配所得連6年創新高 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



行政院主計總處日前公布113年家庭收支調查結果，嘉義市113年家庭可支配所得（即家庭可以自由支配於消費或儲蓄的金額）為121萬3 ,216元，連續6年突破歷史新高，不僅較112年增加7.5%，漲勢更為全國第一，為全國平均可支配所得漲幅2.5%的3倍。家庭可支配所得於全台排名第6，與非六都縣市相比，僅次於高科技產業密集的新竹縣市，更優於六都縣市中的台中、台南、高雄三都。此外，平均每戶家庭所得、平均每人所支配所得等指標皆創下歷史新高，顯見嘉義市經濟發展的蓬勃。

黃敏惠市長表示，據主計總處調查，嘉義市家庭可支配所得自108年起連續6年突破百萬，113年平均每戶可支配所得達121萬3 ,216元，較112年漲幅達7.5%、增加8.5萬元；平均每人可支配所得也以42萬7 ,189元、較112年增加8.26%，增加幅度全國第一的勢頭，再創新紀錄。113年平均每戶所得收入總計約145.6萬元，較前一年度增加8.01%，即10.8萬元。三項指標皆打破紀錄，顯見民間經濟活力旺盛。

在可支配所得屢創新高的同時，113年嘉義市平均每戶消費支出也較前一年度有所增長，增加5.73%、平均每戶消費支出為92萬8 ,867元，顯見家庭可支配所得的增加，也有效帶動消費，創造經濟的正向循環。

黃敏惠市長提到，嘉義市以服務業為主，從事相關事業人口超過7成，近年陸續吸引指標性企業進駐，如113年全台首間VOCO酒店-嘉義福容VOCO酒店，看好嘉義市作為阿里山入口門戶的觀光前景，插旗嘉義市；乾杯集團、王品集團同樣因為看好嘉義市作為雲嘉南消費休閒觀光中心的優越條件，旗下旗艦品牌紛紛於嘉義市展店，都為城市創造工作機會，帶動可支配所得提升。

黃敏惠市長也舉出113年嘉義市營利事業銷售額正式突破三千億大關，較112年的2 ,898億6 ,812萬9 ,000元增加逾159億元、成長5.49%，以3 ,057億7 ,192萬1 ,000元紀錄，連續第六年再攀新高，同時包括20項產業別的營業銷售額全數呈正成長，展現嘉義市百工百業共榮發展。

黃敏惠市長強調，拼經濟，市府團隊帶頭做，為產業與公共建設導入設計思維推動設計轉型，並導入數位科技奠定轉型基礎，更重要的是感謝市民與市府「共同寫歷史 作伙拼未來」，共同為城市創造繁榮。這些數字不只是經濟成長，也反映了市政施行的成效，更代表著市民對施政的肯定。感謝市府團隊攜手，帶動產業「起風」，更感謝市民朋友風行草偃，與市府團隊攜手打拼，再造新歷史。

嘉義市政府表示，除知名企業來嘉，創造就業機會，市府也持續舉辦節慶、活動，為城市帶來人潮與錢潮，例如今年首度移師嘉義公園舉辦的「開嘉市集」就吸引許多鄰近縣市民眾來嘉消費，開嘉市集作為創業青年的實戰型創業環境，今年度也吸引多達140家青創業者參與，其中，45家品牌來自嘉義，嘉義市選出參與青創品牌有8家，持續培植嘉義市青創實力。每年最令人期待的「光織影舞」光影藝術展，今年將以全新奇幻主題，結合充滿聲光效果的藝文演出於中秋假期在北香湖驚豔登場，期待點亮嘉義市夜經濟。

同時，購物節將持續至雙十連假，下半年度還有城隍夜巡、嘉義市國際管樂節以及諸羅山盃少棒邀請賽，及重磅活動「320+1嘉義市城市博覽會」精采活動將登場，期待吸引人潮，化為錢潮，與全民一同攜手再創「嘉」績。