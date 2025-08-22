嘉義市購物節登錄金額飆破4億元　他買房抽中現金獎

▲▼ 買房也能中獎！2025嘉義市購物節登錄金額飆破4億元再掀熱潮 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025嘉義市購物節買氣持續升溫！活動自7月1日開跑，不到兩個月登錄發票金額即突破4億元，再創歷年最快紀錄，展現嘉義市強勁的消費實力與城市活力。市府統計顯示，今年每日平均登錄金額達910萬元，較去年成長幅度約104%；同時雲端發票登錄總額成長26%、電子支付登錄總額成長41%。不僅反映民眾消費力道更旺盛，也顯示電子支付與數位登錄的便利性，已逐漸成為全民參與活動的主流。

黃敏惠市長表示，購物節不僅提升城市買氣，也帶動商圈、觀光與旅宿發展。嘉義市去年營利事業銷售額首度突破3,000億元、文化路夜市年吸引逾1,598萬人次，住宿業營收也持續成長，都能展現出嘉義市百工百業共榮發展的盛況。所以也邀請全國的朋友們，趕快抓緊今年暑假購物節檔期一起來嘉義市消費抽大獎！

此次幸運成為「破億加碼獎」得主的，是嘉義市的李小姐。她透露，自己是在8月購屋繳交交屋款後，將發票登錄至購物節LINE@官方帳號，意外獲贈6,600元現金紅包。李小姐笑說：「真的太驚喜！之前參加過購物節，最多只抽中過電影票，這次竟然拿到市府加碼的現金紅包，特別有感覺。買新家又遇上購物節中獎，真的是雙喜臨門！」有趣的是，這已是今年第二次由買房、購屋的民眾登錄發票後，剛好突破破億門檻，抱走加碼紅包，也讓「買房送好運」成為話題焦點！

建設處處長呂獎慧表示，今年除了有「來嘉住宿四重抽」、市民專屬「滿千送百」，還新增「短影音競賽」等多元活動，鼓勵大家拍攝30至60秒的直式短影音，展現嘉義市的美食、旅宿、景點或在地故事，即日起徵件至9月15日止，總獎金高達6萬元，歡迎民眾踴躍參加。此外，為鼓勵民眾使用電子支付交易（LINE Pay 、台灣Pay 、Carrefour Pay或全支付），今年仍維持提供電子支付專屬獎，活動期間登錄電子支付交易序號，累積滿500元獲1個抽獎機會，序號組數無上限，有機會抽iPhone、ipad等好禮！讓大家在嘉義享美食、住旅宿、抽大獎，都能享受驚喜回饋。

同時，今年聖保羅烘焙坊也特別響應加碼，凡入住承億文旅-桃城茶樣子、嘉義觀止飯店、福泰桔子商旅、耐斯王子大飯店等4間特約旅宿並參加嘉遊金住房專案的旅客，即可獲贈聖保羅迷你Q餅一份，數量有限，贈完為止，也讓旅程更添甜蜜驚喜！

本屆購物節將持續至10月12日，並於嘉義市購物節FaceBook粉絲專頁每週三下午兩點進行週週抽直播活動，壓軸大獎將於10月20日抽出，包含百萬汽車、百萬現金、電動機車等好禮。邀請民眾把握消費機會、盡早登錄7/1起稅籍設立於嘉義市之店家消費發票，登錄金額累計滿500元即可獲1個抽獎序號，每人最多可獲200個抽獎序號，一起暢遊嘉義、樂享好康！！更多資訊請至嘉義市購物節粉絲專頁（https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival/）與LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢。