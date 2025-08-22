老舊校舍換新裝　嘉義市蘭潭國小「蘭星樓」重獲新生

▲▼ 嘉市蘭潭國小「蘭星樓」嶄新啟用 黃敏惠：教育扎根 融合自然與啟發學習 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市蘭潭國小「蘭星樓」歷經兩年多努力，全新校舍「蘭星樓」正式落成啟用。嘉義市政府於21日舉行落成啟用典禮，蘭潭國小以「蘭潭之星 STAR」為願景，讓原歷史近四十年的舊校舍「蘭亭樓」，重獲新生。黃敏惠市長與多位議員貴賓、各校校園長及家長皆出席見證。

黃敏惠市長表示，市府在議會支持下積極推動校園改善，也非常感謝教育團隊持續用心與創新；以蘭潭國小為例，這所重視自然、人文與生命教育的學校，因危老教室改建需求而提出計畫，市府努力籌措經費並克服疫情與建材上漲困境，完成幼兒園新校舍「蘭星樓」的落成。黃敏惠市長感謝營造團隊與建築師的用心，讓校舍煥然一新，也肯定校長與教師群長期投入，打造完善的幼兒園體系。黃敏惠市長強調，教育是城市發展的根本，從幼兒扎根，培育能影響未來的孩子，是嘉義市教育十大旗艦計畫之一，亦是邁向全齡共享、世代宜居幸福城市的重要一步。

蘭潭國小校長邱榮輝指出，原舊校舍「蘭亭樓」經耐震評估為「立即或潛在危險」校舍，為確保孩童安全，市府毅然決定拆除重建、取中央經費，並自籌經費全力推動「校舍整修工程」。工程的總經費達6,476萬餘元，其中獲得中央補助6,209萬餘元，本府自籌266萬餘元，這份支持對嘉義市意義重大，成為嘉義市老舊校舍整建的重要里程碑，更是教育理念與空間創新的全面實踐。

校長邱榮輝表示，蘭星樓體現 STAR 四大核心價值─Safety（安全）、Transformation（轉變）、Accessibility（以人為本）、Relationship（共榮），不只是硬體更新，更是教育理念與空間創新的全面實踐，呼應市府「全齡共享、世代宜居」的城市願景「蘭星樓」。建築外觀以「山與潭」意象，結合生態草坡、自然露臺及仿石牆面，呈現綠意盎然、會呼吸的校園，展現嘉義市對校園空間美學的重視。