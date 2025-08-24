菲律賓東方又出現旋轉擾動　鄭明典：潮濕區恐影響台灣

▲菲律賓東側海面又出現旋轉擾動。（圖／取自鄭明典臉書）

記者周湘芸／台北報導

「劍魚」颱風今天上午8時增強為中度颱風，一路向西移動，對台灣無直接影響。前中央氣象局長鄭明典今也在臉書表示，菲律賓東側海面又出現旋轉擾動，可能沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區可能影響台灣。

鄭明典指出，劍魚颱風目前在南海，而菲律賓東側海面又出現旋轉擾動，這個擾動一樣會沿高壓南側往西進入南海，屆時低壓東側的潮濕區就有可能影響台灣。

另外，鄭明典也說，高壓往西延伸到陸地內，表示高壓強盛，台灣北部天氣會比南部穩定，由於北部很接近高壓軸線，所以會比南部更容易出現高溫。

中央氣象署預報員張竣堯則說明，目前台灣南側仍是大低壓帶，有利於熱帶擾動發展，但直接影響台灣的機率還是偏低，未來一周天氣還是受太平洋高壓影響，雖然不排除有擾動可能，但都還要觀察。

他指出，由於太平洋高壓有強有弱，在高壓較強的情況下，熱帶擾動可能沿著高壓勢力向西移動，影響中國華南或中南半島一帶，而台灣位於較北側，不容易受到影響；但若高壓減弱，水氣則可能由西往東影響台灣。目前預估未來一周台灣還是受高壓影響機率較高。

張竣堯也說，目前台灣在太平洋勢力範圍下較為晴朗，容易有高溫發生，且桃園、大台北地區容易有東風沉降影響，高溫顯著。