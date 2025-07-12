「百合」輕颱將生成　下周台灣附近又有熱帶系統

▲百合颱風最快今天或明晨生成，路徑朝日本東方海面通過。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓增強，今天(12日)水氣減少，恢復午後雷陣雨天氣型態，大台北、桃園和宜蘭山區有局部大雨，明天水氣更少，高溫炎熱，下周一、二水氣再度增加，雨區擴大。另日本南方海面熱帶低壓最快今天到明晨生成輕度颱風「百合」，往日本東方海面通過；下周三、四可能又有熱帶擾動發展，要留意路徑發展。

中央氣象署預報員張承傳表示，目前位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，有機會在今天到明天清晨增強為輕度颱風「百合」，不過路徑偏北，預計將於下周一、周二從日本東方海面通過，對台灣天氣沒有影響。

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張承傳指出，隨著太平洋高壓逐漸增強，今日起台灣天氣型態恢復為典型夏季午後雷陣雨的型態。各地白天多雲到晴，中午過後中部以北、東北部及其他山區將有局部短暫雷陣雨，特別是大台北、桃園與宜蘭山區需留意局部大雨的發生。溫度方面，各地沒降雨時悶熱，高溫約31至34度，其中周日東南部地區有出現焚風的機率。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，張承傳說明，明天太平洋高壓勢力將進一步增強，午後雷陣雨範圍也會明顯縮小，各地以多雲到晴為主。大台北、東北部及山區仍有午後雷陣雨機會，南部地區則在清晨至上午因風向影響，有局部短暫陣雨發生。

下周一、下周二台灣附近水氣增加，張承傳表示，西半部地區整天有局部短暫陣雨，午後亦有雷陣雨機會；而東半部地區則維持多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態。

接著下周三、下周四水氣稍減，張承傳指出，各地將恢復多雲到晴天氣，清晨至上午南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳提醒，下周五後則要留意熱帶擾動發展，位於菲律賓東方海面的低壓帶，下周三、下周四有機會形成熱帶擾動，大方向預期往菲律賓東方海面移動。

張承傳指出，下周四至下周五台灣附近風向將轉為東風到東南風，迎風面的花蓮、恆春半島有機會整天不定時有短暫陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主。下周五到下周日則需留意熱帶系統路徑，目前變數仍大。