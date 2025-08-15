周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

▲周日起午後陣雨擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風遠離，天氣轉為穩定，今明兩天午後嘉義以南會有局部大雨，周日到下周二午後雷陣雨範圍廣，降雨強度偏強，西半部、各地山區有局部大雨，南部有局部短延時豪雨；周日之前新竹以北有局部37度以上高溫。此外，南海到菲律賓東方海面明天將有低壓成形。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天各地多雲到晴，清晨東南部、恆春半島雲系移入有雨勢，南海延伸到菲律賓東方海面的熱帶雲系消消長長，目前還沒有明顯低壓成形。今天太平洋高壓中心偏北，在日韓一帶，台灣環境偏東風，東半部將有降雨，北部沉降作用導致氣溫偏高，而明天天氣類似。

李孟軒指出，南海到菲律賓東方海面為低壓帶區域，明天有低壓發展，周日開始南方雲系北上，迎風面屏東、東南部有陣雨，午後雷陣雨也會增強；下周一、下周二南方雲系北移帶來間歇性降雨，明顯雨勢偏向中午過後；下周三太平洋高壓向西伸展，台灣天氣穩定多雲到晴，午後有局部雷陣雨發展。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨分布上，李孟軒說明，未來天氣分三階段，今明兩天偏東風，東半部、恆春半島、東北角有局部短暫陣雨，中午過後南投、雲林以南、台中以北近山區平地、東半部山區有局部雷陣雨，嘉義以南有局部短延時大雨。

周日到下周二南方雲系北移，李孟軒指出，屏東、東南部將有間歇性雨勢，中午過後雷陣雨範圍較廣，雨勢也比較大，午後西半部和其他山區有局部大雨，南部會有局部短延時豪雨；下周三後，太平洋高壓影響，天氣穩定，中午過後會有局部雷陣雨發展。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

未來溫度方面偏高溫，李孟軒表示，西半部高溫約33度以上，東半部、離島31到33度，其中今天新竹以北有局部36到37度以上高溫，桃園會有大範圍高溫，中部和南部內陸也會有局部36度以上高溫，最近氣溫偏高，今天到周日大台北、桃園也有37度以上高溫，明天新竹也可能有37度以上高溫。