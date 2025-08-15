　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周日變天「午後南部雨最猛」　2熱帶擾動醞釀

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周日到下周二午後雷雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(16日)各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，嘉義以南有局部大雨；周日到下周二南方雲系北移，水氣增多，午後雷雨區擴大至西半部和各山區，南部有局部短延時豪雨。未來一周將有2個熱帶擾動發展，影響台灣機率低。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天天氣偏乾，各地多晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後雲林以南、中部以北近山區平地、各地山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨機會。

周日到下周二南方雲系北移，張竣堯指出，屏東、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中午過後西半部、其他山區有局部大雨，南部地區有局部短延時豪雨，清晨到上午西半部有零星短暫陣雨。

下周三到下周五環境水氣減少，張竣堯說明，各地天氣為多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來降雨和高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯表示，周末兩天受東風沉降作用影響，東半部高溫約31到33度，西半部約34到35度，北部和南部近山區也有36度以上高溫機會，之後天氣偏悶熱，高溫約32到35度。

此外，張竣堯指出，未來一周有2個熱帶擾動發展機會，不過影響台灣機率偏低；其中南海有低壓可能發展熱帶性低氣壓，未來逐漸向西北往中南半島移動，對台灣沒有影響，後續是否增強為颱風仍待觀察；菲律賓東方海面也有低壓北上，發展機率偏低，但周日到下周二將影響南方雲系北移帶來水氣，不過可能是偏弱低壓，未來發展並不明顯。

