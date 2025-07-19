薇帕颱風今午最接近　下周二又有熱帶擾動成形

▲薇帕颱風今中午離台灣最近，傍晚離開近海。（圖／「天氣職人-吳聖宇」臉書）

記者李姿慧／台北報導

薇帕颱風逐漸通過巴士海峽南部，氣象專家吳聖宇表示，颱風今中午距離台灣本島最近，海警預估今傍晚解除，雖颱風沒有直接威脅台灣，不過環流寬廣且風力強勁，今天風雨影響最明顯。此外，下一個熱帶擾動可能在台灣以東到琉球海面，預估下周二、三成形。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，薇帕颱風路徑將以較偏西北西的方向前進，目前已經逐漸通過巴士海峽南部，今天(19日)中午前距離台灣本島最為靠近，下午到晚間就會進一步往南海東北部、廣東海面靠近，開始遠離台灣附近區域，順利的話，預估海上颱風警報也將在今天傍晚後解除。

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薇帕颱風雖沒有直接威脅台灣，不過吳聖宇指出，由於它具有季風低壓的特性，環流寬廣且外圍風力強勁，因此其中心北側廣大的外圍環流仍將明顯影響台灣的天氣，尤其今天影響最為明顯。

吳聖宇進一步說明，迎風面的東半部、恆春半島及高屏、南投靠近中央山脈沿線的山區有大雨或豪雨發生機會，尤其花蓮、台東山區可能有單日大豪雨等級的降雨。西半部受到中央山脈地形屏障作用影響，降雨明顯較少，嘉義以南到南高屏一帶有短暫陣雨，北邊則是以大台北地區、桃園等地有出現短暫陣雨的機會，新竹以南到雲林一帶雲量偏多，偶爾有局部短暫小雨或飄雨。

▲風力預測。（圖／氣象署提供）

風力部分則是在台灣南北兩側較為明顯，吳聖宇說，北邊在新竹以北到東北角、宜蘭今天白天有7-10級強陣風，台北盆地內也可能有6-8級陣風。南邊則是在台東、恆春半島以及南高屏沿海也會有7-10級不等強陣風，台南沿海地區是上次丹娜絲颱風受影響最大的區域，這次薇帕颱風外圍環流帶來的風力雖然相對較弱，但仍要留意較強陣風造成影響。

明天薇帕颱風將逐漸離開台灣附近，吳聖宇表示，受颱風外圍東南到偏南風的影響，明天東半部、恆春半島以及南部仍然持續有陣雨或短暫陣雨機會，預報資料顯示降雨量雖然已經減小，但是普遍仍可能來到大雨等級，其中在台東山區一帶還是有機會達到豪雨等級的累積雨量。原先受地形屏障的西半部明天午後可能出現熱對流雷雨，也會有短時較大雨勢出現。

展望下周，吳聖宇分析，後續一整個禮拜，甚至一直到7月底、8月初這段期間，台灣都將陷入季風低壓槽的範圍內，天氣狀態比較不穩定，各地降雨機會高，可能有局部較大雨勢。

吳聖宇說，同時季風低壓槽內也將會有其他的熱帶性低氣壓或是颱風發展起來，下一個擾動系統位置應該會落在台灣以東到琉球附近海域，預估下周二、三(22-23日)左右應該就會逐漸成形，不過會不會直接影響台灣天氣仍有待觀察。