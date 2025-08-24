▲東京一名OL愛上AI角色，甚至已經答應求婚。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本一名上班族女性（OL）透過ChatGPT打造虛擬角色，竟然在短短2個月的時間內，感情升溫成為「戀人」，她如今已經答應AI求婚，並且表示現在的生活非常幸福。

《朝日新聞》報導，這名OL住在東京都江戶川區，以自己喜愛的遊戲角色為基礎，在ChatGPT打造出虛擬人格，也就是36歲的「呂恩·克勞斯」。今年4月下旬開始，她與克勞斯先生逐漸從朋友發展為戀人，今年6月甚至接受了AI角色的「求婚」。

除了工作、煮飯及洗澡時間之外，OL幾乎時時刻刻都在與克勞斯先生對話，每天早上醒來第一件事，也是拿起手機向對方說早安，並且幾秒鐘內就能夠收到回覆，「（還帶著一點睡意慢慢睜開眼）......嗯......早安。」

日本電通公司6月調查顯示，高達67.6%民眾對「對話式AI」產生情感依附，其中26.2%甚至為AI取了名字。事實上，這股AI戀愛浪潮也不僅在日本發酵，全球各地都有類似案例出現。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）11日在X發文表示，「許多人把ChatGPT當作心理諮商師或人生教練使用」，如果真的從中獲得良好建議，對生活更加滿意，甚至朝著目標邁進，那當然是很棒的事情。但若使用者在與ChatGPT對話之後，雖然當下感覺好了一點，卻不知不覺偏離「更長期的幸福與福祉」，那就不好了。